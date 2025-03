1/7 Annika Wickihalder will für Schweden zum Eurovision Song Contest in Basel. Foto: STINA STJERNKVIST

Wickihalder, in Zürich geboren, lebt jetzt in Nordschweden

Schon 2024 versuchte sie ihr Glück, nun liebäugelt Annika Wickihalder (24) erneut mit der Teilnahme. Die in Zürich geborene Musikerin steht aktuell im schwedischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und singt mit ihrem Titel «Life Again» um das Ticket für Basel.

Schon 2024 wollte sie für Schweden in Malmö starten, damals landete sie im Finale auf dem achten Platz. Nun hat sie sich im Halbfinale für die Endrunde qualifiziert. Bekannt wurde Wickihalder im Jahr 2021 durch ihre Teilnahme im schwedischen Pendant von «Deutschland sucht den Superstar». Sie wurde zwar in Zürich geboren, lebte aber vor allem in Spanien und später Schweden. Heute wohnt sie in der 30'000-Einwohner-Stadt Örnsköldsvik in Nordschweden. «Die Hälfte meiner Familie kommt aus der Schweiz, dann habe ich noch Familie in Spanien und Schweden. Darum die ganze Züglerei», erklärte Wickihalder vor einem Jahr zu Blick.

Schwedischer ESC-Vorentscheid ist eine grosse Sache

Für die Schweden ist der ESC-Vorentscheid eine mindestens genau so grosse Sache wie der Eurovision Song Contest selbst. «Die ganze Nation schaut Melodifestivalen», so Wickihalder vor einem Jahr. «Für mich vereint es Nostalgie mit Spass. Die Show bringt viel Licht in diese dunkle Zeit.» Dem Finale vom kommenden Samstag (20 Uhr, zu sehen in der SVTplay-App mit englischem Kommentar) werden 30'000 Menschen vor Ort in der Strawberry Arena beiwohnen.

Wickihalder werden mit ihrem Titel eher Aussenseiterchancen zugerechnet. Auch im Wettbewerb ist der ESC-Gewinner von 2015, Måns Zelmerlöw (38), der einen perfekt durchinszenierten Auftritt hat. Die Wettbüros sehen für Zelmerlöw mit dem Titel «Revolution» eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 56 Prozent vor der Comedy-Truppe Kaj mit 24 Prozent. Wickihalder wird eine geringe Gewinnquote von einem Prozent vorausgesagt.