Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ella (23) und Nemo Metter (25) sind ein Geschwister-Gespann aus dem Bilderbuch: Nemo – Schweizer ESC-Star 2024. Ella – schon in jungen Jahren erfolgreiche Fotografin. Und stets an Nemos Seite. Seit September 2023 ist die Bielerin verheiratet – und wird jetzt Mutter. Am Samstagabend teilt sie die Babynews auf Instagram. Viele Worte verliert sie dazu nicht – den Post, der sie in weisser Bluse mit Babybauch zeigt, versieht Mettler lediglich mit einem Pflanzen- und einem Schmetterlings-Emoji.

«Ich bin so stolz auf dich, Nemo»

Nemo und Ella Mettler scheint die Kreativität in die Wiege gelegt worden zu sein: «Unser Zuhause war wie eine grosse Werkstatt, in der keine Ideen als blöd galten und alles irgendwie machbar war.» Sie sei dankbar dafür, dass Nemo und sie ihre kreative Ader von klein auf ausleben durften.

Zu Nemos Songbeitrag für den ESC sagt Ella: «Ich finde es einzigartig, unglaublich berührend und sehr authentisch.» Wie stolz sie auf ihr Geschwister ist, kann man raushören. Und auch auf Social Media macht sie keinen Hehl daraus. In einer Bildstrecke auf Instagram zeigt Ella den kreativen Prozess hinter Nemos Musikvideo und schreibst dazu: «Die vergangenen paar Monate waren unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als Nächstes kommt. Ich bin so stolz auf dich, Nemo.»