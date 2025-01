Nach dem ESC-Sieg folgen für Nemo Rückschläge. Das Management-Mandat ist ausgelaufen, die Europa-Tournee verschoben. Der Bieler Musik-Star sucht nun ein neues Beratungsteam in Grossbritannien und arbeitet an einem neuen Album.

Nemo trennt sich von Management – und sucht das Glück in England

Michel Imhof Teamlead People

Die Euphorie vom ESC-Sieg von Nemo (25) ist langsam weg. Nach Negativ-Schlagzeilen wegen eines abgebrochenen Interviews im letzten Sommer und der Verschiebung der Europa-Tournee, die diesen Frühling hätte stattfinden sollen, folgt nun der nächste Paukenschlag für den Bieler ESC-Star: Nemo und das Management gehen getrennte Wege. Das Musiktalent muss sich ein neues Beratungsteam suchen.

«Unser Management-Mandat mit Nemo ist per 31.12.2024 ausgelaufen», bestätigt Reto Lazzarotto, Geschäftsführer von Capitano Music auf Anfrage von Blick. Nemo sei aktuell auf der Suche nach einem passenden Management in der neuen Wahlheimat Grossbritannien. Aktuell werde die Person, die in seiner Firma für Nemo zuständig war, übergangsweise die Aktivitäten von Nemo koordinieren.

Ungünstiger Zeitpunkt

Der Managementwechsel kommt für Nemo in einer schwierigen Zeit. Eigentlich hätte Mitte Februar die Europa-Tournee beginnen sollen. Diese ist jetzt aufgrund der Arbeit an einem neuen Album verschoben worden. Gemäss «Tages-Anzeiger» wurde auch die gesamte Band von Nemo aus Kostengründen durch ein deutsches Team ersetzt. Keiner der angekündigten Termine der Tournee, die Nemo durch Länder wie Griechenland, Ukraine, Litauen, Spanien und Grossbritannien führt, ist ausverkauft.

Die Verschiebung passiere aufgrund der Arbeit am neuen Album: «Ich hatte letztes Jahr eine sehr wichtige persönliche Erkenntnis: Grosse Dinge brauchen ihre Zeit. Und wenn ich es nicht zu meiner Priorität mache, mir genügend Zeit für neue Musik zu nehmen, wird sie keine Chance haben, grossartig zu werden», schrieb Nemo auf Instagram. «In der turbulenten Zeit nach dem ESC hatte ich nur etwa drei Wochen Zeit, um neue Songs zu schreiben und zu produzieren, was bei weitem nicht ausreicht, um das Album zu machen, von dem ich träume.»

Nemo spielte vor King Charles III.

Tatsächlich hatte Nemo im letzten Jahr zahlreiche Show-Termine an Schweizer und internationalen Festivals. Zudem ging Nemo hierzulande auf Club-Tour und spielte sogar bei der Royal Variety Show vor King Charles III. (76). Auf der musikalischen Seite hat Nemo seit dem ESC-Sieg einzig den Titel «Eurostar» herausgebracht. An den Erfolg des ESC-Siegertitels «The Code» konnte dieser aber bei weitem nicht anknüpfen.

Statements von Nemo zum Managementwechsel gibt es aktuell nicht, Nemo konzentriere sich derzeit auf die Aufnahmen im Studio. Neben der Musikproduktion muss sich Nemo nun auch auf die Suche nach einem Management machen.

Neue Musik sollte vor ESC in Basel kommen

Viel Zeit hat Nemo nicht: Idealerweise veröffentlicht Nemo die neue Musik noch vor dem Eurovision Song Contest 2025 in Basel, um von der wieder steigenden Aufmerksamkeit zu profitieren. Traditionell wird die Person, die den ESC ins Land gebracht hat, im Finale auftreten und allenfalls auch die Show eröffnen. Ob Nemo dort tatsächlich neue Musik präsentiert, wird sich zeigen.

