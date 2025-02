1/5 Der Karriereverlauf von Nemo seit dem ESC-Sieg in Malmö irritiert Michel Imhof, Teamlead People bei Blick. Foto: Ringier Medien Schweiz

Auf einen Blick Eurovision Song Contest 2025 in Basel, Nemo nimmt sich Zeit fürs Album

Nemo verschiebt Europatour und wechselt Management für nächste Karrierephase

In rund 100 Tagen verwandelt sich Basel zur ESC-Festmeile

Michel Imhof Teamlead People

In rund 100 Tagen verwandelt sich Basel mit dem Eurovision Song Contest zur Festmeile. Und während die teilnehmenden Länder ihre Vertretung für die grösste Musikshow der Welt auswählen, herrscht beim Schweizer ESC-Star Nemo (25) Funkstille.

Nemo sitzt im Studio, um an neuer Musik zu arbeiten. «Grosse Dinge brauchen ihre Zeit», schrieb Nemo vor einer Woche auf Instagram und kündigte damit die Verschiebung seiner Europa-Tour an. Die drei Wochen, die Nemo letztes Jahr hatte, um Musik zu schreiben, seien zu kurz gewesen. Mit «Eurostar» ist auch nur eine Single nach dem ESC-Sieg erschienen. Zudem wurde nun bekannt, dass Nemo den Vertrag mit dem Schweizer Management, das ihn durch den ESC in Malmö begleitete, auslaufen liess.

Geld wurde gemacht

Der Rückblick aufs letzte Jahr von Nemo irritiert. Nach dem ESC-Triumph gab es eine kreative Pause und Interviews in ausländischen Medien. In der Schweiz waren diese übers Jahr rar gesät, mit einem abgebrochenen Gespräch mit dem «Bieler Tagblatt» büsste der ESC-Star Sympathien ein. Auch öffentliche Promo-Auftritte in TV-Shows gab es kaum, dafür war Nemo an Festivals und auf der eigenen Tournee zu sehen. Geld wurde also gemacht, ansonsten machte sich der ESC-Star rar.

Wie weiter mit Nemo? Nun soll ein britisches Management her. Bis Mai müsste neue Musik folgen, damit Nemo vom ESC-Hype profitieren kann. Ob das klappt? Es wäre Nemo zu wünschen.