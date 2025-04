1/13 Wie ein kleiner Eurovision Song Contest an der Energy Star Night. Von links: Luca Hänni (Schweizer Teilnehmer 2019), Abor & Tynna (Deutschland, 2025) Remo Forrer (2023) und Zoë Më (2025) Foto: DAVID BIEDERT

Grosse Bühne für Zoë Më (24): Die Schweizer ESC-Vertreterin von diesem Jahr stand am Freitagabend vor 13'000 Menschen im Zürcher Hallenstadion auf der Bühne. An der Energy Star Night, an der sie mit internationalen Musikstars wie der deutsch-spanische Latin-Pop-Künstler Alvaro Soler (34), die deutsche Pop-Sängerin Zoe Wees (23) und US-DJ Steve Aoki (47) die Bühne teilte, gab sie dem Schweizer Publikum zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf ihren Auftritt am 17. Mai 2025 am Eurovision Song Contest. Ihr Titel «Voyage» verzückte das Publikum.

«Es war wunderschön. Beim ersten Ton ging schon das erste Handylicht in die Höhe», schwärmt Zoë Kressler, wie Zoë Më bürgerlich heisst, gegenüber Blick. «Ich war gar nicht nervös, als ich auf der Bühne stand. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das Ziel ist es, dass es in Basel am ESC auch so ist.»

Luca Hänni und Remo Forrer sind Fan von «Voyage»

Was es heisst, am ESC dabei zu sein, wissen die zwei Acts, die vor Zoë Më auf der Bühne standen: Luca Hänni (30) und Remo Forrer (23). Hänni wurde 2019 Viertplatzierter, Forrer könnte sich nach seiner Finalteilnahme im Jahr 2023 eine nachhaltige nationale Karriere aufbauen. «Ich kannte Zoë schon vorher und freue mich mega, dass sie für uns zum ESC fahren kann», sagt Remo Forrer. Sein Tipp? «Sich nicht von den Wettquoten ärgern lassen. Ich habe mir die zu fest zu Herzen genommen damals.»

Luca Hänni schwärmt auch sechs Jahre nach seinem ESC-Abenteuer in Tel Aviv vom Event. «Noch heute singen die Menschen meinen Titel ‹She Got Me› mit.» Das zeigte sich auch an der Energy Star Night. «Einen Tipp für Zoë zu geben, finde ich aber schwierig. Hauptsache ist, den Moment zu geniessen. Das ist ein Hauptgewinn, drei Minuten auf dieser Weltbühne zu bekommen.»

Meditation zur Entspannung

Auch in Zürich vor Ort waren Abor (26) & Tynna (24), die dieses Jahr für Deutschland an den Start gehen. Sie hatten die Ehre, die Energy Star Night zu eröffnen. «Der Moment, als wir mit dem Lift auf die Bühne gefahren sind, war unglaublich», sagt Tynna über den Auftritt. Obwohl ihre Party-Hymne «Baller» total anders ist, als Zoë Mës Ballade, hörte sie den Titel erstmals bei einem Mix. «‹Voyage› ging zu Ende, plötzlich ertönte unser Lied. Irgendwie passte das gut», sagt sie. Gemeinsam nahmen sie nach dem Auftritt Inhalte für ihre Social-Media-Kanäle auf.

Sowohl dem deutschen ESC-Act als auch Zoë Më stehen intensive Tage bevor. Die Schweizer Musikerin probt in London mit dem Kreativ-Direktor Theo Adams (35) ihren grossen ESC-Auftritt, zudem sind Auftritte im In- und Ausland geplant. «Ich habe praktisch keinen freien Tag. Dafür will ich jeden Morgen zur Entspannung eine Meditationsübung machen», sagt sie. «Aber ich geniesse es auch total. Es ist super spannend.»