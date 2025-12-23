So wilde Partys feiert Silbereisen auf dem «Traumschiff»

Auf dem ZDF-«Traumschiff» wird nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert. Barbara Wussow packt über die Partynächte von Florian Silbereisen aus.

Hast du dich schonmal gefragt, was nach Drehschluss an Bord des ZDF-«Traumschiffs» passiert? Barbara Wussow (64) und Collien Fernandes (44) geben jetzt Aufschluss! In einem Interview mit der Zeitschrift «Schöne Woche» schildern die Schauspielerinnen, wie es hinter den Kulissen zu und hergeht.

Für Fernandes und Wussow ist das Schiff mehr als nur ein Arbeitsplatz – es ist für sie wie ein zweites Zuhause. «Das ‹Traumschiff› ist während der Drehs meine Halbjahres-WG», sagt Fernandes. Sie beschreibt, wie das Team jeweils nach Drehschluss zusammen isst, trinkt und gelegentlich feiert. «Da wächst man zusammen.»

Auch Barbara Wussow betont die einzigartigen Momente, die nach langen Arbeitstagen an Bord stattfinden und die TV-Zuschauer nicht zu sehen bekommen. «Das ‹Traumschiff› ist wie ein kleines eigenes Biotop, mit Menschen, die einem wirklich ans Herz wachsen. Nach Drehschluss trifft man sich an der Jupiter-Bar oder am Heck des Schiffs, plaudert, lacht», berichtet sie.

Partylöwe Florian Silbereisen

Diese Stunden des geselligen Zusammenseins machen für sie das Leben an Bord besonders. Für die gute Stimmung ist besonders eine Person zuständig: Florian Silbereisen (44). Der Schauspieler, Schlagersänger und Moderator scheint laut Aussagen von Wussow ein richtiger Partylöwe zu sein.

«Mit ihm kann man bis vier Uhr früh feiern, und um sieben steht er topfit in der Maske: Text auswendig, Kopf klar. Das bewundere ich sehr», schwärmt Wussow über ihren Kollegen Silbereisen, der in der Sendung die Rolle des Kapitäns Max Parger spielt.