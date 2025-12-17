Collien Fernandes steht ein ungewohntes Weihnachtsfest bevor. Wie sie nun verraten hat, wird sie Heiligabend nach vielen Jahren erstmals wieder bei ihren Eltern verbringen – und das ohne ihre Tochter.

Collien Monica Fernandes (44) steht erstmals seit mehr als 15 Jahren ein Weihnachtsfest als Single bevor. «Meine Eltern werden mich netterweise an Heiligabend bei sich aufnehmen», erzählt die Schauspielerin und Moderatorin im Interview mit dem Magazin «Bunte». Nach der Trennung von Noch-Ehemann Christian Ulmen (50), die sie im September öffentlich machte, war offenbar lange unklar, wie gefeiert wird.

Weihnachten - ohne Tochter - bei ihren diskussionsfreudigen Eltern

Wie genau das Weihnachtfest bei ihren Eltern aussehen wird, dazu hat Collien Monica Fernandes bereits eine kleine Vorahnung. Nachdem sich ihre Eltern «gern zoffen», werden sie «bei hitzigen Diskussionen um falsch geschmückte Bäume kitschige Weihnachtslieder hören», mutmasst die Hamburgerin.

«Irgendwie seltsam» findet Fernandes besonders die Vorstellung, Heiligabend nicht mit ihrer Tochter zu verbringen. Schon am ersten Weihnachtsfeiertag treffen sie und der 2012 geborene Teenie sich aber schon wieder, wie sie sagt. Auch das wird demnach bei ihren Eltern stattfinden. Diese Situation sei für alle neu, daher gebe es noch keine Tradition oder Routine. «Schliesslich habe ich die letzten 15 Jahre in einer anderen Familienkonstellation gefeiert», fasst sie zusammen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für Fernandes zu einer «Ganztagsparty», zu der ausschliesslich Frauen eingeladen sind und bei der der Geburtstag einer Freundin gefeiert wird. Ob dann abends auch gemeinsam «Traumschiff» (ZDF) geschaut wird, hat sie nicht verraten. Seit 2021 spielt sie in der TV-Reihe Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Diesmal geht es um 20:15 Uhr in die Südsee nach Bora Bora.

Überraschende Trennung eines Traumpaares

Anfang September 2025 gab das Noch-Ehepaar in einer Mitteilung seine Trennung bekannt: «Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben.» Als Paar werde man «fortan getrennte Wege» gehen, «doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein», hiess es darin.

Ihre Traumhochzeit hatten Fernandes und Ulmen 2011 gefeiert, im April des folgenden Jahres kam ihre Tochter zur Welt. 2023 zog die Familie von Potsdam nach Mallorca.