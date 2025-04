Bei «White Lotus» verdienen alle gleich wenig

1/6 Unabhängig von Bekanntheit, Geschlecht und Hautfarbe erhalten alle «White Lotus»-Stars den gleichen Lohn. Foto: FilmMagic for HBO

Darum gehts Bei «The White Lotus» verdienen alle Schauspieler gleich viel pro Folge: 40'000 Dollar

Bei «Black-ish» verdienen Frauen weniger als Männer, und alle weniger als weisse Darsteller

«Friends»-Stars verdienen pro Folge 1 Million Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Bei ‹The White Lotus› werden alle gleichbehandelt», erzählte Produzent David Bernad kürzlich in einem Interview beim «The Hollywood Reporter». Damit meint Bernad die Löhne der Stars der «HBO»-Serie mit drei Staffeln. Unabhängig von Bekanntheitsgrad, Geschlecht oder Alter verdienen die Schauspielerinnen und Schauspieler pro Folge alle je 40'000 US-Dollar (rund 32'000 Franken). Für eine ganze Staffel mit acht Folgen gibt es also eine Gage von 320'000 US-Dollar (262'000 Franken).

Im Vergleich zu anderen Produktionen ein eher bescheidenes Salär. «Es ist ein System, das wir in der ersten Staffel entwickelt haben, weil wir kein Geld hatten, um die Serie zu machen», so der Produzent des HBO-Aushängeschildes mit 43 Emmy-Nominierungen und 15 Auszeichnungen.

Gleiche Gage für alle

In der Filmindustrie ist die Gleichberechtigung in Sachen Lohn eher unüblich. Gagen variieren stark nach Bekanntheitsgrad, Erfahrung und Grösse der Rolle. Nebst den Darstellern von «White Lotus» verdienten 2023 auch die Beteiligten vom Gefängnis-Drama «Sing Sing» alle gleichviel – egal ob die Schauspieler Profis oder ehemalige Häftlinge waren. Als Grund gaben die Produzenten ein tiefes Filmbudget an – wie niedrig die Gage für Schauspieler und Häftlinge genau ausfiel, verrieten sie jedoch nicht.

Lohn nach Geschlecht und Hautfarbe

Die Disney-Serie «Black-ish» von 2014 sorgte für Aufsehen, weil einerseits die männlichen Schauspieler mehr verdienten als die Frauen, andererseits, weil die Stars der Serie deutlich weniger erhielten als Kollegen mit weisser Hautfarbe in vergleichbaren Serien. Laut «Variety» erhielt der männliche Hauptdarsteller Anthony Anderson (54) pro Episode 100'000 US-Dollar, seine weibliche Kollegin Tracee Ellis Ross (52) weniger: 80'000 US-Dollar – vergleichbare Serienstars verdienten in Produktionen desselben Jahres laut dem Bericht mehr als doppelt so viel.

Später gab es Berichte über Gerichtsverhandlungen, in denen Tracee Ellis Ross die Angleichung ihres Gehalts an jenes ihres männlichen Kollegen forderte – der Ausgang des Rechtsstreits ist nicht öffentlich bekannt.

«Law & Order»-Hauptrolle mit höchster TV-Gage

Die Hauptdarstellerin der TV-Serie «Law & Order: Special Victims Unit», Mariska Hargitay (61), gilt als bestbezahlte TV-Schauspielerin der Welt. Sie soll pro Episode rund 750'000 US-Dollar (613'000 Franken) verdienen.

Zum Vergleich: Die Hauptdarstellerin der deutschen TV-Serie «Die Rosenheim-Cops», Marisa Burger (51), legte gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» offen, dass Newcomer nur etwa 600 Euro pro Drehtag erhalten. Sie selber bekomme dank ihrer Präsenz auf ZDF zwischen 2000 und 4000 Euro pro Drehtag.

Millionen-Salär bei «Friends»

Eine der wohl höchsten je bezahlten Gagen für eine einzelne Episode sackten die Stars der 90er-Jahre-Kultserie «Friends» ein. In den letzten Staffeln erhielten Jennifer Aniston (56) und Co. je 1 Million Dollar pro Episode, für die Reunion gab es zwischen 2,5 und drei Millionen Dollar, berichtete «Variety». Abgesehen davon verdienen die «Friends» jährlich um die 20 Millionen Dollar, weil die alten Folgen immer noch regelmässig ausgestrahlt werden.

Wenig Geld für «Herr der Ringe»-Stars

Ausgerechnet im dreiteiligen Mega-Kinohit «Herr der Ringe» sollen die Gagen für Top-Schauspieler vergleichsweise ziemlich gering gewesen sein. Orlando Bloom (48) offenbarte in einem Interview, dass er für seine Rolle als Legolas für alle drei Filme zusammen nur 175'000 US-Dollar erhielt. Auch Film-Kollegin Cate Blanchett (55) gab an, als Elfenkönigin Galadriel nur eine sehr kleine Gage erhalten zu haben. Die Trilogie kostete 280 Millionen Dollar und spielte fast drei Milliarden Dollar ein.