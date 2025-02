Die dritte Staffel der gefeierten Serie «The White Lotus» ist gestartet und löst erneut einen Hype aus. Der Erfolg der Kultserie sorgt auf Social Media für Aufruhr und führt zu einem Anstieg von Buchungen an den Drehorten.

Reiche Touristen in einem exklusiven, exotischen Luxus-Ressort und ein mysteriöser Todesfall. Das ist die Ausgangslage des Streaming-Phänomens «The White Lotus». Die dritte Staffel der gefeierten Serie ist am Montag, 17. Februar 2025 auf Sky gestartet und schlägt – wie bereits die beiden Vorgänger – hohe Wellen. Den Erfolg der Serie sehen Fans und Kritiker in der raffinierten Kombination aus scharfer Satire, exzellenter Besetzung und einer zeitgemässen Auseinandersetzung mit sozialpolitischen Themen. «The White Lotus» seziert auf brillante Weise die Privilegien der Reichen, ihre toxisch geprägten Beziehungen und die damit verbundenen Machtdynamiken mit dem unterprivilegierten Hotelpersonal.

Der Hype um das gefeierte Drama bleibt dabei nicht ohne Folgen: Viele Zuschauer wollen die Schauplätze der Produktion selbst erleben und in die Welt von «The White Lotus» eintauchen. So soll die Serie einen Trend zu Luxusreisen und exklusiven Resorts ausgelöst haben, wird berichtet. Schon allein die Enthüllung, dass die aktuelle Staffel auf Koh Samui spiele, habe den Tourismus der thailändischen Insel angekurbelt, berichtete kürzlich die «New York Times». Buchungen im Four Seasons Resort Koh Samui, Drehort der dritten Staffel, seien um 40 Prozent gestiegen. Seit Start der neuen Folgen rechnet Four-Seasons-Direktor Marc Speichert mit einer exponentiellen Steigerung der Nachfrage, wie er der US-Zeitung erklärte.

«The White Lotus»-Kollektion bei Modegigant

Neben den Drehorten boomt auch der Stil der Figuren der Kultserie. So hat der schwedische Bekleidungsgigant H&M eine «The White Lotus»-inspirierte Kollektion auf den Markt gebracht, die den luxuriösen und exzentrischen Stil der Produktion aufgreift. Auch in den sozialen Medien ist die Dramaserie allgegenwärtig, mit unzähligen Memes, Fan-Theorien und Diskussionen über die Charaktere und den aktuellen Titel-Song, über den sich viele Zuschauende ärgern.

In der aktuellen Staffel von «The White Lotus» wird der Cast durch Patrick Schwarzenegger (31), Sohn von Action-Legende Arnold Schwarzenegger (77), ergänzt. Dass er eine Rolle in dem preisgekrönten Drama ergattern konnte, habe seine Familie – insbesondere seine Mutter Mariah Shriver (69), sehr stolz gemacht, erklärte der Schauspieler kürzlich in einem Post auf seinem Instagram-Kanal: «Meine Mutter hat sich sogar noch mehr über meine neue Rolle gefreut, als ich selbst.»

Die dritte Staffel von «The White Lotus» wird sich gemäss Serienschöpfer Mike White (54) neben der gewohnten Gesellschaftssatire verstärkt mit Themen wie Tod und östlicher Spiritualität auseinandersetzen. Die neuen Episoden sollen demnach noch tiefgründiger und «düsterer» erzählt werden.

Die erste Folge der dritten Staffel von «The White Lotus» ist aktuell auf Sky zu sehen. Immer montags wird eine neue Folge der Serie veröffentlicht.