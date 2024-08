1/5 Cate Blanchett schockt mit der Enthüllung ihrer Gage.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Sie war der einzige wirkliche Hollywoodstar in der «Der Herr der Ringe»-Trilogie, die 2001 an den Kinokassen weltweit knapp drei Milliarden US-Dollar einspielte. Jetzt schockte Cate Blanchett (55) mit der Enthüllung, wie hoch ihre Gage für die Rolle der mächtigen Elfin Galadriel war. Oder genauer gesagt: wie niedrig.

In der TV-Show «Watch What Happens Live!» wurde sie von Moderator Andy Cohen (56) gefragt, für welches Filmprojekt sie den grössten Gagencheck kassiert habe. Ehe die Oscargewinnerin antworten konnte, sagte Cohen, dass es Peter Jacksons (62) Trilogie gewesen sein müsse. Blanchett fing an, zu lachen: «Soll das ein Witz sein? Nein, keiner hat wirklich Geld dafür bekommen, diese Filme zu drehen.»

Cohen war sichtlich verwirrt: «Dann haben Sie aber sicher ein grosses Stück an der Umsatzbeteiligung bekommen?» Die Schauspielerin schüttelte den Kopf: «Nein, so etwas gab es damals nicht. Es gab gar nichts! Ich wollte einfach nur mit dem Typen zusammenarbeiten, der ‹Braindead› gedreht hatte.» Das war eine Zombie-Komödie, die Jackson 1992 bekannt gemacht hatte.

Gratis Verpflegung statt Entlöhnung

Blanchett führte dann weiter aus: «Also unterm Strich habe ich kostenlose Sandwiches bekommen und durfte meine (Elfen-)Ohren behalten. Aber bezahlt wurde keiner.»

Das deckt sich fast mit den Ausführungen von Hauptdarsteller Orlando Bloom (47), der den Elfen Legolas gespielt hatte. Er verriet 2019 in der «Howard Stern Show», dass seine Gage für alle drei Filme insgesamt nur 175'000 US-Dollar betragen habe. Ein Problem war das für ihn nicht – im Gegenteil: «Es war das grösste Geschenk meines Lebens, diese Rolle bekommen zu haben. Ich würde sie sofort wieder spielen – für die Hälfte des Geldes.»