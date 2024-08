Schauspielerin erhält «Golden Icon Award» am ZFF

Das Zurich Film Festival (ZFF) erwartet dieses Jahr hohen Besuch: Die britische Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48) wird erstmals das Festival in Zürich besuchen. Im Rahmen des ZFF wird sie für ihre erfolgreiche Karriere und Wandelbarkeit mit dem «Golden Icon Award» geehrt.

Die Preisverleihung findet am 7. Oktober statt. Anschliessend stellt Winslet ihren neuen Film «Lee – Die Fotografin» vor, in dem sie die Hauptrolle der Kriegsfotografin Lee Miller spielt und auch als Produzentin mitwirkt. Mit dabei sein werden Antony Penrose, der Sohn der echten Lee Miller, und Co-Produzentin Kate Solomon.

«Kate Winslets Besuch in Zürich ist ein grosses Geschenk»

«Kate Winslet ist eine wahre Ikone des Kinos und glänzt durch ihre Wandelbarkeit in grossen Studio-Blockbustern sowie auch kleinen Indie-Produktionen», schwärmt Christian Jungen, Artistic Director des ZFF. Ihre facettenreiche Rollenwahl und langjährige Hollywood-Karriere würden sie zum Publikumsliebling mehrerer Generationen machen. «Sie am ZFF begrüssen zu dürfen, ist ein grosses Geschenk für die Jubiläumsausgabe», so Jungen weiter. Das ZFF feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Kate Winslets Karriere begann mit elf Jahren. Internationale Bekanntheit erlangte sie 1995 mit «Sense and Sensibility», wofür sie ihre erste Oscar-Nominierung erhielt. Der Durchbruch gelang ihr 1997 mit «Titanic» an der Seite von Leonardo DiCaprio. 2008 wurde sie schliesslich für «The Reader» mit einem Oscar ausgezeichnet. Zu früheren Preisträgerinnen und Preisträgern des «Golden Icon Awards» zählen unter anderem Jessica Chastain (47), Hugh Jackman (55), Cate Blanchett (55) und Hugh Grant (63). Die Verleihung gilt jedes Jahr als Höhepunkt des Zurich Film Festival.