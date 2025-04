Zürcher Experte warnt: «Der Entzug ist heftig» Wie «The White Lotus» Medikamenten-Sucht verharmlost

In der dritten Staffel der beliebten US-Serie «The White Lotus» konsumiert eine der Hauptfiguren sorglos Benzodiazepine. In der Schweiz steht die Abhängigkeit von «Benzos» an dritter Stelle – nach Tabak und Alkohol. Ein Experte erklärt die Risiken.

Publiziert: 14:24 Uhr | Aktualisiert: vor 56 Minuten