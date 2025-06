Es gibt kaum einen literarischen Stoff aus unserem Land, der international so beliebt ist. Heidi und Geissenpeter stehen seit fast 150 Jahren für Schweizer Idylle und verzücken die Welt von Thusis bis Tokio. Jetzt sucht SRF für eine neue Serie die Hauptfiguren.

«Warum macht es dir Spass, in den Bergen Geissen zu hüten?»

SRF sucht junge Schauspieler für neue Heidi-Serie via Online-Casting

Bewerber müssen Schweizer sein oder in der Schweiz wohnen

Dreharbeiten für die SRF-Serie beginnen im Frühjahr 2026

«Holadihi, holadiho», schallt es vom Zürcher Leutschenbach dieser Tage. Das dort ansässige SRF probt nicht etwa eine sommerliche Jodel-Sause, sondern sucht nach Johanna Spyris (1827–1901) Heldin Heidi und ihrem Kumpanen, dem Geissenpeter – und zwar via Online-Castingaufruf. Für die Serie, die laut SRF Heidi beim Erwachsenwerden begleitet, dürfen sich Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren bewerben. Das Auswahlverfahren leitet die berühmte Casting-Agentur Glaus und Gut um Corinna Glaus, die für Blick jeweils jährlich ihre Oscar-Tipps abgibt.

Einige Bedingungen stellen SRF und RTL, die die Serie koproduzieren, jedoch an die Bewerberinnen und Bewerber: Sie müssen einen Schweizer Pass besitzen oder zumindest hierzulande wohnhaft sein. Ausserdem sind laut der Casting-Agentur erste schauspielerische Erfahrungen von Vorteil. Interessierte Jugendliche sollen zudem bis zum 11. Juli ein Vorstellungsvideo einschicken. Darin sollen sie sich in ihrem Dialekt vorstellen und erläutern, «was das Frechste ist, das du jemals getan hast.» Auf Hochdeutsch müssen sie weiter erklären, welche Erfahrungen sie bereits mit Schauspiel gemacht haben – und «warum es Spass macht, in den Bergen Geissen zu hüten».

Heidi erhält Frischekur

Johanna Spyris literarische Vorlage ist 145 Jahre alt, seit fast 90 Jahren ist das Mädchen aus den Schweizer Bergen auch TV-Star. Erstmals tauchte Heidi in einer Hollywood-Verfilmung von 1937 auf, die Hauptrolle hatte Kinderstar Shirley Temple (1928–2014) inne – viel mit dem Schweizer Original hatte die US-Heidi allerdings nicht zu tun. Den Durchbruch feierte sie 1974 in Japan. Als Anime-Figur wurde Heidi zum Weltstar. Die neueste Schweizer Version stammt aus der Film-Feder von Regisseur Alain Gsponer (49). Mit Bruno Ganz (1941–2019) als Alpöhi feierte das Mädchen aus den Alpen ihr Lokal-Revival – und erhält bald eine weitere Frischekur. Die Dreharbeiten für die SRF-Serie starten im Frühjahr 2026.