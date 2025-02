SRF und RTL planen eine moderne Neuauflage der beliebten «Heidi»-Geschichte als Serie. Die Produktion von DCM Schweiz und Gaumont wird Heidis Entwicklung vom Kind zur jungen Frau zeigen. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

1/6 Die Geschichte von Heidi wurde schon auf verschiedenste Weise verfilmt. Foto: Keystone

Auf einen Blick Beliebte Schweizer Kinderbuchfigur «Heidi» kehrt in moderner Neuauflage zurück

Die Serie zeigt Heidis Entwicklung zur jungen Frau in zeitgemässem Kontext

Kooperation zwischen SRF und RTL Deutschland für internationale Ausstrahlung geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die beliebte Schweizer Kinderbuchfigur «Heidi» kehrt in einer modernen Neuauflage auf den Bildschirm zurück. Wie Watson berichtet, wird die Serie sowohl beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) als auch bei RTL Deutschland zu sehen sein.

Die Entwicklung und Produktion der neuen Heidi-Serie liegt in den Händen von DCM Schweiz und Gaumont. Im Gegensatz zu früheren Adaptionen soll die Serie nicht nur Heidis Kindheit, sondern auch ihre Entwicklung zur jungen Frau zeigen. Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF, äussert sich dazu: «Wir freuen uns sehr darauf, die urschweizerische Geschichte von Johanna Spyris «Heidi» in einer zeitgemässen Serie weiterzuerzählen. Dank der Kooperation von SRF mit RTL können wir dem Publikum in der Schweiz und international hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie bieten.»

Heidi soll international durchstarten

Die Zusammenarbeit zwischen den Produktionsfirmen und den Sendern verspricht eine qualitativ hochwertige Umsetzung des Stoffes. Christoph Daniel, Partner und Produzent bei DCM, betont die internationale Dimension des Projekts: «Es ist für uns eine grosse Freude, den weltweit bekannten Klassiker «Heidi» neu auf die Bildschirme bringen zu dürfen. Die bewegende Geschichte schlägt, genau wie das gesamte Team, eine wunderbare Brücke zwischen den Schweizer Alpen und Deutschland. Wir freuen uns sehr auf dieses gemeinsame Abenteuer.»

Die Neuinterpretation des 145 Jahre alten Stoffes von Johanna Spyri verspricht, die zeitlosen Themen der Heidi-Geschichte in einen modernen Kontext zu setzen. Die Schweizer Alpen, die einen wesentlichen Teil der Originalgeschichte ausmachen, werden voraussichtlich auch in der neuen Serie eine wichtige Rolle spielen.

Frischekur für die Heidi-Figur

Trotz der Ankündigung sind viele Details zur Serie noch nicht bekannt. Laut Watson sollen weitere Informationen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Fans der Geschichte und Neugierige müssen sich also noch etwas gedulden, bis mehr über die Besetzung, den genauen Inhalt und den Starttermin der Serie bekannt wird.

Die Neuauflage von «Heidi» reiht sich in eine lange Tradition von Adaptionen ein. Seit der Veröffentlichung des ersten Romans vor fast eineinhalb Jahrhunderten hat die Geschichte in Form von Büchern, Filmen und Serien Menschen aller Altersgruppen begeistert. Die neue Serie verspricht, diese Tradition fortzuführen und gleichzeitig einen frischen Blick auf die bekannte Figur zu werfen.