Vor wenigen Tagen hatte der Bieler seinen bisher grössten Auftritt bei «Immer wieder sonntags». Für seinen Sommerhit hat der Seeländer innerhalb eines Jahres Spanisch gelernt. Trotz wachsender Musikkarriere will der Coiffeur seinen Job nie an den Nagel hängen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kieran Kaiser begeistert in «Immer wieder sonntags» mit Tanz und Gesang

Er singt auf Spanisch dank seines Produzenten aus der Dominikanischen Republik

Seit eineinhalb Jahren Musiker, Coiffeur bleibt er trotz Karriere weiterhin

Chiara Schmed, GlücksPost

Am Sonntag vor einer Woche war Kieran Kaiser (29) in der ARD-Show «Immer wieder sonntags» zu sehen. Vor Moderator Stefan Mross (50) und einem Millionenpublikum konnte der Newcomer sein Können und die schwungvollen Tanzbewegungen unter Beweis stellen. Nun, beim Termin mit der GlücksPost nur wenige Schritte von seinem Friseursalon in Biel BE entfernt, hat er statt Mikrofon sein Portemonnaie und Handy dabei.

Mit einem Coca-Cola läutet der Berner Seeländer seinen Feierabend ein. Kieran Kaiser wirkt entspannt und bodenständig. Dabei führt er zwei Leben. Einerseits ist er Coiffeur und leitet in vierter Generation gemeinsam mit seiner Mutter das Familiengeschäft «Création Kaiser». Andererseits steht er seit eineinhalb Jahren als Sänger auf der Bühne. «Die Musik soll meine Lebensfreude widerspiegeln», sagt er.

Auf Spanisch singen

Kürzlich erschien seine Single «Mi Latina Corazon» – ein zweisprachiger Pop-Schlager mit Latin-Elementen. Deutsch und Spanisch wechseln sich ab. Dass Kaiser heute auf Spanisch singt, hat mit seinem ersten Produzenten zu tun, der in der Dominikanischen Republik lebt. Deshalb lernte Kaiser kurzerhand die Sprache. «Ich bin extrem sprachaffin und habe Spanisch innerhalb eines Jahres gelernt.» Umso erstaunlicher: Akzentfreies Hochdeutsch fällt ihm schwerer als Singen auf Spanisch.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Die Musik wie auch Kreativität begleiten ihn seit jeher. Ursprünglich interessierte er sich für Berufe wie Bäcker, Konditor oder Koch. Bis heute steht er gerne in der Küche – Sauerteigbrot, Pizza und selbst gemachter Rüeblikuchen seien seine Spezialgerichte. Zudem sang Kieran als Kind gerne, spielte Theater, tanzte und probierte diverse Instrumente aus. Doch der Mut und die richtigen Kontakte fehlten ihm, um als Musiker durchzustarten – bis er vor eineinhalb Jahren zwei Berufsmusiker kennenlernte, die sein Talent erkannten. Seither nimmt seine Musikkarriere Fahrt auf.

Enge Beziehung zu seiner Grossmutter

Privat findet Kaiser seinen Rückzugsort in der Nähe seiner Wurzeln. Nach dem Tod des Grossvaters zog er in die Wohnung unten im Haus seiner Grossmutter, zu der er eine enge Beziehung pflegt. «Sie ist meine Seelenverwandte», sagt er. Von ihr erbte er auch die Liebe zum Schlager, denn als Kind hörte er mit ihr unzählige Schlagerlieder. Besonders in Erinnerung ist ihm «Bella, Bella Donna» von Vico Torriani geblieben. «Wenn ich es heute höre, muss ich sofort an die Zeit mit ihr denken.»

Sollte er als Musiker eines Tages richtig durchstarten, will Kaiser dennoch nicht mit dem Haarschneiden aufhören. «Ich wäre traurig, wenn ich das nicht mehr könnte.» Denn beide Berufe brauchen Kreativität, die Nähe zu Menschen und die Freude an der Arbeit.