Gewisse Moderatorinnen und Moderatoren von SRF stehen teilweise schon seit Jahren für den Sender vor der Kamera. Schaut man sich alte Bilder von ihnen an, fällt eines auf: Der Job beim Fernsehen scheint jung zu halten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SRF-Stars wie Mona Vetsch und Sandra Boner begeistern mit Wandelbarkeit

Mona Vetsch experimentierte in den 1990er-Jahren mit blauen Dreadlocks

Fotogalerie zeigt SRF-Gesichter: Frisuren und Looks aus vergangenen Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Mit ihrer Berichterstattung – sei es aus den Bereichen Sport, Gesellschaft oder Nachrichten – begleiten sie täglich Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer durch den Tag: die SRF-Gesichter. Während manche, wie beispielsweise «Meteo»-Moderator Simon Eschle (31), erst seit 2025 vor der SRF-Kamera stehen, machen dies andere bereits seit mehreren Jahren.

Dabei fällt vor allem eines auf: Angst vor dem Altern muss beim Blick auf ihre Vergleichsfotos niemand haben. Über die Jahre mögen zwar einige Linien hinzugekommen sein, dafür aber auch viel Ausstrahlung.

Eine der auffälligsten Veränderungen hat eindeutig Publikumsliebling Mona Vetsch (51) durchlebt. Vor allem wegen ihrer Haarexperimente, die sie in den 1990er-Jahren in der SF-Jugendsendung «Oops! Live» regelmässig präsentierte. So zeigte sich die quirlige Thurgauerin nicht nur mit voluminösen, roten Haaren, sondern auch mit ihrem wohl kultigsten Look: den blauen Dreadlocks.

Wie alte Fotos von SRF zeigen, musste es bei Vetsch nicht immer Farbe sein. Einst trug sie ihre Haare auch pechschwarz, kurz und mit einer mächtigen Portion Gel nach oben gestylt. Komplettiert wurde ihr Look durch ihren Nasenring sowie auffälligen Schmuck – gerne auch mit Nieten versetzt.

Auch sie experimentiert gerne mit den Farben

Was wechselnde Haarfarben betrifft, erhielt sie im Laufe der Jahre Konkurrenz von «Meteo»-Moderatorin Sandra Boner (51). Auch Boner setzte immer wieder auf verschiedene Rottöne, zeigte sich einst mit rosa Haarpracht und wechselte wieder zu einem etwas natürlicheren Dunkelblond. Was den Schnitt betrifft, hält sie ihre Haare tendenziell eher kurz, schreckt aber auch vor auffälligeren Schnitten wie dem Vokuhila nicht zurück.

Die verschiedenen Frisuren der beiden Frauen sowie weitere Fotos von heutigen SRF-Gesichtern aus früheren Jahren gibt es in der Galerie zu sehen.