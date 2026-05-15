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Veronica Fusaro über Gefühle nach ESC-Aus
«Zuerst wütend, dann traurig»

Die Schweiz schafft es am Donnerstagabend nicht ins ESC-Finale. Veronica Fusaro spricht nach dem Aus über ihre Gefühlslage und ihren Auftritt.
Publiziert: vor 12 Minuten
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