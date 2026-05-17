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ESC-Finalistin 2026
Darina Jotowa singt den Gewinnersong «Bangaranga»

Dara (Darina Jotowa), holt mit «Bangaranga» den Sieg für Bulgarien. Es ist das erste Mal, dass Bulgarien den ESC gewinnt.
Publiziert: 01:26 Uhr
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