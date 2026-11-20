TeleZüri-News-Gesicht Vanessa Meier Linero spricht in einem Podcast offen über eine Erschöpfungsphase kurz vor einem Burnout, bestätigt ihre Trennung von einem Ex-FC-Aarau-Spieler und erzählt, warum sie ein SRF-Angebot ablehnte.

Darum gehts 2025 entging TeleZüri-Moderatorin Vanessa Meier Linero einem Burnout

Sie arbeitet 20 Prozent weniger und lehnte ein SRF-Angebot ab

Sie ist von einem ehemaligen FC-Aarau-Spieler getrennt

Fynn Müller People-Redaktor

Was von aussen nach einem Traumjahr aussieht, bringt die TeleZüri-Moderatorin Vanessa Meier Linero (32) in Wahrheit an ihre Grenzen. Im Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» erzählt sie Host Jonathan «Jontsch» Schächter (44), wie sie 2025 knapp an einem Burnout vorbeischrammte.

News am Sender, dazu Events nebenbei – und wenn sie freihat, plagt sie ein schlechtes Gewissen. «Wie viele Geburtstage habe ich verpasst?», fragt sie sich. «Wie viel Mal sagst du Ja, obwohl dein Körper eigentlich am Limit ist?» Die Moderatorin fragt sich, wieso es ihr nicht gut geht, obwohl sie alles habe. «Ich war einfach da und war so überfordert mit mir selbst.» In diesem Moment merkt sie: «Jetzt muss ich etwas ändern.»

Pensum um 20 Prozent reduziert

Sie zieht die Notbremse und fährt ihr Pensum um 20 Prozent zurück. Trotz der Sorgen, was in der Medienbranche noch auf sie zukommt. Dazu plagt sie die Angst: Was bleibt, wenn der Applaus einmal ausbleibt? «Das macht mir schon manchmal auch Angst», gesteht sie. Dabei liebt sie ihren Beruf. «Ich fühle mich auch mega angekommen.»

Warum sie nie zum SRF wechselte, will Jontsch von ihr wissen. Meier Linero lässt durchblicken, dass es da tatsächlich mal Kontakt gab. «Ich habe mal ein Angebot bekommen.» Wo genau, verrät sie nicht. Warum sie abgesagt hat? «Ich bin bei CH Media, und ich bin glücklich hier.» Ganz verschlossen hat sie die Tür trotzdem nicht: «Man soll immer alles offenhalten.»

Moderatorin liebte Ex-Aarau-Profi

Neben dem Beruflichen spricht die TeleZüri-Moderatorin im Podcast auch über ihr Privatleben. Jontsch hat sie im Stadion des FC Aarau gesehen, an der Seite eines ehemaligen Spielers. Meier Linero bestätigt, dass die beiden ein Paar waren. Mittlerweile seien sie jedoch getrennt. «Ich bin extrem dankbar für alle Momente, die wir hatten. Aber jetzt sind wir nicht mehr zusammen.» Weiter will sie sich dazu nicht äussern.