SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard ist Mutter geworden.

Frohe Nachrichten von SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard und Ex-Fussballprofi Pascal Schürpf: Wie das Paar auf Instagram bekannt gibt, sind sie Eltern geworden.

Darum gehts Jennifer Bosshard und Pascal Schürpf begrüßen Tochter Ruby Sienna

Das Paar zog für die Familiengründung zurück in die Region Basel

Ex-«G&G»-Moderatorin Jennifer Bosshard (32) und ihr Mann, der Ex-Fussballer Pascal Schürpf (36) schwelgen im siebten Himmel – der Grund ist ein Mädchen und heisst Ruby Sienna. Das Paar ist zum ersten Mal Eltern geworden. Die Baby-News verkündeten sie auf Instagram.

Innerhalb von einer knappen Viertelstunde sammelten sich in der Kommentarspalte die Glückwünsche. Ex-FC-Luzern-Goalie Marius Müller (32) gehörte zu den ersten Gratulanten: «Sooo sweet!», antwortete der Fussballer. Die Schwester von ESC-Star Nemo, Ella Mettler, reihte sich ein: «Congratulations». Die Zürcher Gemeinderätin Sanija Ameti schickte der Familie ein Herz.

Umzug nach Basel

Für die Familiengründung ist Bosshard mit ihrem Partner in ihre gemeinsame Heimat, in die Region Basel, gezogen. «Es tut gut, zu wissen, dass unsere Eltern unweit von uns leben und wir auf sie zählen können. Und ich finde es auch eine schöne Vorstellung, dass mein Kind wie ich auf dem Land aufwachsen wird», hatte Bosshard noch vor einigen Wochen im Gespräch mit Blick erklärt.

Der Plan, von der Wohnung in der Stadt Zug zurück in die Region Basel zu ziehen, habe schon lange bestanden. «Das war auch immer der Deal mit meinem Mann, der ja selbst Basler ist.» Aufgrund ihrer Jobs habe sich Zug damals angeboten, jetzt seien sie nicht mehr an eine Region gebunden. «Ich bin sehr glücklich darüber, nun wieder nah bei meiner Familie, meinen Freunden zu sein. In den letzten Jahren habe ich dafür immer eine halbe Tour de Suisse veranstalten müssen.»

Zukunft wohl nicht bei SRF

Anfang 2025 gab SRF bekannt, das von Bosshard präsentierte Gesellschaftsmagazin «Gesichter & Geschichten» Ende Juni vom Sender zu nehmen. Seit der Absetzung hat sie gemeinsam mit dem Moderationskollegen Michel Birri den Podcast «B&B abgesetzt» ins Leben gerufen, der mittlerweile in der zweiten Staffel läuft. Zudem arbeite sie an vielen neuen Projekten. «Leider sind die noch nicht spruchreif», sagt Bosshard. «Ich will mich zudem weiterbilden, einen CAS machen, und als Eventmoderatorin bin ich natürlich auch weiterhin tätig.» Konkrete Job-Updates könne sie noch nicht teilen. Aber: «Es sieht aktuell nicht so aus, als würde ich dem SRF erhalten bleiben.»