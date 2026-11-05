Rock, Rap, Elektro und Punk mitten in der Schaffhauser Altstadt: «Stars in Town» setzt 2027 auf ein breites Line-up mit Bryan Adams, Die Fantastischen Vier, Kraftwerk, Die Ärzte und Sarah Connor. Tickets gibt es ab 6. November.

Darum gehts Stars in Town findet vom 3. bis 14. August 2027 an sieben Abenden auf dem Herrenacker statt

Bryan Adams, Unheilig, Die Fantastischen Vier, Roxette und Kraftwerk sind für 2027 angekündigt

Der Vorverkauf startet am 6. November, Tickets kosten ab 120, der Siebentagespass 695 Franken

Saskia Schär Redaktorin People

Drei Monate nach der Jubiläumsausgabe hat das Schaffhauser Musikfestival Stars in Town sein Programm für den Sommer 2027 bekannt gegeben. Vom 3. bis 14. August finden Mitten in der Altstadt auf dem Herrenacker an insgesamt sieben Abenden Konzerte statt. Das Line-up spannt den Bogen von Rock und Pop über Deutschrap bis hin zu elektronischer Musik und Punk.

Den Festivalauftakt am Dienstag, 3. August, bestreitet der kanadische Musiker Bryan Adams (67). Ebenfalls an diesem Abend auftreten werden die US-Bassistin Nik West (37) und die Schweizer Musikerin Nina Valotti (26). Am Donnerstag, 5. August, folgt das deutsche Musikprojekt Unheilig mit Sänger Der Graf (56), begleitet unter anderem von Alexander Eder (27), dem Elektropop-Duo Frida Gold und dem Ostschweizer Saint City Orchestra.

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Am Freitag, 6. August, gastieren Die Fantastischen Vier im Rahmen ihrer angekündigten Abschiedstournee in Schaffhausen. Aus der Schweiz stehen am selben Abend Dabu Fantastic sowie Soleroy auf dem Programm. Das erste Festivalwochenende schliesst am Samstag, 7. August, mit Auftritten der schwedischen Popband Roxette, des Schweizer Musikers Valentino Vivace (79) sowie der italienischen Rocksängerin Gianna Nannini ab, die unlängst bei einem Triathlon auf Ibiza bewies, wie viel Energie nach wie vor in ihr steckt.

Sarah Connor, Samu Haber und Stress

In der zweiten Festivalwoche stehen am Donnerstag, 12. August, die deutschen Elektronikpioniere Kraftwerk mit ihrer visuellen Bühnenshow im Mittelpunkt; die Support-Acts werden Anfang 2027 nachgereicht. Am Freitag, 13. August, spielt die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte, die bereits 1984 einen Auftritt im Schaffhauser Fass-Keller absolviert hatten. Als Vorgruppen sind Deine Cousine und Tulpe angekündigt. Den Schlusspunkt setzt am Samstag, 14. August, die deutsche Popsängerin Sarah Connor (46), gemeinsam mit dem finnischen Sänger Samu Haber (50) und dem Westschweizer Rapper Stress (49).

Der Vorverkauf für das Festival beginnt am Freitag, 6. November. Tickets sind auf starsintown.ch erhältlich. Ein Tagesticket kostet ab 120 Franken, der Siebentagespass liegt bei 695 Franken.