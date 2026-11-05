Gianna Nannini meistert Triathlon mit 72 Jahren

Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat sich auf Ibiza mit 72 Jahren einem Triathlon gestellt. Vorbereitet wurde sie von einem Olympiasieger. Ganz nach Plan lief der Wettkampf am Ende aber nicht.

Darum gehts Gianna Nannini (72) absolvierte am 25. Oktober auf Ibiza einen Triathlon

Olympiasieger Alex Schwazer half ihr, trotz Fehler auf der Radstrecke

750 m Schwimmen, 17 km Radfahren, 5 km Laufen – Zeit ungültig

Gianna Nannini will es sich mit 72 Jahren noch einmal beweisen: die italienische Rocksängerin hat einen Triathlon geschafft. Bereits am 25. Oktober ging die Musikerin aus Siena auf Ibiza an den Start und legte 750 Meter schwimmend, 17 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer laufend zurück, wie italienische Medien nun berichten.

Ein Olympiasieger als Coach

Für die Herausforderung holte sie sich prominente Unterstützung: Der italienische Leichtathlet Alex Schwazer (41) war ihr Trainer. Schwazer holte bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Gold über 50 Kilometer im Gehen.

Vor einigen Wochen gaben die beiden beim Festival dello Sport in Trient bereits einige Einblicke in ihr ungewöhnliches Gespann. «Ich betrachte mich als Rock-Athletin», sagte Nannini auf der Bühne. Nach einem Probetraining habe Schwazer zugesagt, sie zu betreuen. «Er hat mir beigebracht, mich vorzubereiten, und als er gesehen hat, wie ernst ich es meine, hat er verstanden, dass es mir wichtig ist.»

«Rockig, aber präzise»

Schwazer selbst findet lobende Worte für Nannini. «Wie in der Musik ist sie sehr methodisch, deshalb ist sie leicht zu trainieren», erklärte er. Eher müsse man sie zeitweilen etwas bremsen als anspornen. Viel anstrengender sei es, jemanden zu begleiten, dem die Motivation fehle. Sein Rat: Man solle Sport so leben wie sie, «rockig, aber präzise».

Auf Ibiza bewies Nannini genau diese Mischung. Neben der Ausdauer kam es vor allem darauf an, die eigenen Kräfte über alle drei Disziplinen klug einzuteilen. Mit der Vorbereitung durch den Olympiasieger im Rücken erreichte die Sängerin das Ziel.

Trotz allem gab es einen Dämpfer

Einen Wermutstropfen gab es dennoch. Wegen eines Fehlers auf der Radstrecke wurde Nanninis Zeit nicht gewertet. Die Sängerin lässt sich davon für die Zukunft aber nicht entmutigen. Der Triathlon sei für sie ein Weg, nicht einzurosten und fit zu bleiben. «Ich werde noch mehr machen, es tut mir gut», kündigte Nannini deshalb im Gespräch mit «Corriere della Sera» an.

Schmerzen spüre sie keine, die Durchblutung verbessere sich. Und das Überqueren der Ziellinie? Das habe sich «wie eine Geburt» angefühlt. Ein Erlebnis, mit dem Nannini durchaus vertraut ist: 2010 brachte sie im Alter von 56 Jahren ihre Tochter Penelope zur Welt. Die späte Schwangerschaft hatte damals für grosses Aufsehen gesorgt.

Das Licht der Welt erblickt bald auch ihr neues Album. Ab kommendem Freitag ist «GiannaGold» erhältlich, mit dem sie im kommenden Jahr auch durch die Schweiz und Deutschland touren wird.