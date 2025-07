1/5 Nemos Schwester Ella Mettler ist Mami geworden. Foto: Instagram

«Our little guy» oder auf Deutsch «unser kleiner Kerl»: So hat Ella Mettler (23) heute Montag die Geburt ihres Sohnes bekannt gegeben. Unter dem Post sammeln sich bereits die Glückwünsche – «Gratuliere, Engel» heisst es beispielsweise. Oder: «Ich wünsche dir so viel schöne Jahre mit deiner Familie. Ich bin so glücklich für dich!» Weitere Details wie das genaue Geburtsdatum oder Gewicht behält Mettler noch für sich. Es ist das erste Kind für die Fotografin und ihren Ehemann Lars Christen, seines Zeichens Musikproduzent.

Die Schwester von ESC-Star Nemo (25) hatte ihre Schwangerschaft im Winter öffentlich gemacht. Am 22. Februar teilte sie die Neuigkeiten auf Instagram.

Viele Worte verlor sie dazu nicht – den Post, der sie in weisser Bluse mit Babybauch zeigt, versah Mettler lediglich mit einem Pflanzen- und einem Schmetterlings-Emoji. Auf die Mami-News hat Nemo bisher noch nicht öffentlich reagiert.

Nemo und Schwester Ella pflegen ein enges Verhältnis – und beiden scheint die Kreativität in die Wiege gelegt worden zu sein: «Unser Zuhause war wie eine grosse Werkstatt, in der keine Ideen als blöd galten und alles irgendwie machbar war.» Sie sei dankbar dafür, dass Nemo und sie ihre kreative Ader von klein auf ausleben durften.

«Ich bin so stolz auf dich, Nemo»

Zu Nemos Songbeitrag für den ESC sagte Ella Mettler einst: «Ich finde es einzigartig, unglaublich berührend und sehr authentisch.» Wie stolz sie auf ihr Geschwister ist, kann man raushören. Und auch auf Social Media macht sie keinen Hehl daraus. In einer Bildstrecke auf Instagram zeigt Ella den kreativen Prozess hinter Nemos Musikvideo und schreibt dazu: «Die vergangenen paar Monate waren unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als Nächstes kommt. Ich bin so stolz auf dich, Nemo.»