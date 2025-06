Von einem Ort zum anderen jetten, nie mit festem Wohnsitz. Das war in den vergangenen Jahren Nemos Leben. Jetzt sucht Nemo eine feste Bleibe – weiss nur nicht, wo.

In Paris, London oder Biel?

«Mein Nomadenherz bricht leise, aber ich habe wohl endlich den Punkt erreicht, an dem ich eine richtige Wohnung brauche – mein Koffer ist gestern zum dritten Mal kaputtgegangen», das schreibt Nemo (25) im neuesten Post auf Instagram.

Von der Schweiz ging es nach Berlin, London, der nächste Stopp sollte Paris sein. Lange wohnte Nemo in Hotels. Jetzt fragt Nemo die Fans, wo Nemo wohnen sollte, und schlägt folgende Städte vor: Paris, London, New York, Mailand, Madrid und Tokio.

Nemo, wir haben dich gehört und wollen helfen. Deshalb haben wir ein paar Wohnmöglichkeiten rausgesucht, die du vielleicht in Betracht ziehen möchtest.

Paris

Du hast ja kürzlich angekündigt, nach Paris ziehen zu wollen, Nemo. Zufälligerweise wird dort im Moment die einstige Villa von Karl Lagerfeld (1933–2019) versteigert. Das Haus umfasst 600 Quadratmeter, einen Pool, einen Tennisplatz und mehrere Nebengebäude auf einem zwei Hektar grossen Grundstück. Einziger Knackpunkt könnte allerdings das Startgebot sein: Ab 4,3 Millionen Franken kannst du bei der Villa von Lagerfeld mitbieten.

London

In London kennst du dich schon bestens aus. Und da du alles andere als langweilig bist, brauchst du natürlich eine Bleibe, die etwas anders ist als normale Wohnungen. Wie wäre es also mit einem Hausboot? Auf einem kleinen Seitenkanal der Themse direkt bei der Tower Bridge gibt es noch das eine oder andere Angebot. Und mit einem Hausboot hast du grad noch ein Transportmittel gratis obendrauf.

New York

New York ist nicht unbedingt als günstiges Pflaster bekannt. Aber ungewöhnliche Wohnmöglichkeiten gibt es en masse. Beliebt sind beispielsweise sogenannte Containerhäuser. Aus alten Schiffscontainern werden darin hübsche kleine Wohnmöglichkeiten gebaut, ganz nach dem Trend der «Tiny Houses».

Mailand

In Mailand gibt es unzählige Wohnungen, die du mieten könntest. Falls es denn eine klassische Wohnung sein soll. Doch dein neues Daheim soll ja auch zu dir passen. Wie wäre es also mit einer Wohnung, in der jedes Zimmer eine andere, knallige Wandfarbe hat? Oder sogar noch besser: eine Loft im Stil der Post-Industrialisierung, mit nackten Backsteinwänden und schönen Rundbögen?

Madrid

Die spanische Hauptstadt ist eine absolute Feriendestination. Damit du trotz festem Wohnsitz aber trotzdem noch das Gefühl von Nomadenleben haben kannst, wäre eine Option vielleicht, einen permanenten Wohnwagen auf einem Campingplatz zu haben? Langweilig wird es da bestimmt nie mit all den Touristen, die das ganze Jahr über ein- und ausgehen.

Tokio

Soll es aber doch etwas exotischer sein und du, Nemo, ziehst tatsächlich nach Tokio: Die Mikroapartments sind dort der absolute Renner. Neun Quadratmeter gibt es dort, das wars. Wenn man sich deine extravaganten Bühnenoutfits anschaut, bräuchtest du aber vielleicht allein diese Raumgrösse schon nur für deinen Kleiderschrank ...

Biel

Ja, Nemo, du willst vorerst eigentlich nicht in die Schweiz zurück. Aber wenn es dich wider Erwarten doch wieder in die Heimat ziehen sollte, könntest du bestimmt jederzeit im Hotel Mama unterkommen. Und zur Not kaufst du dir einfach einen neuen Koffer – und weiter geht es mit dem Nomadenleben.