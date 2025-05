Nemo kehrt der Schweiz den Rücken

1/5 Nemo geht auf Wohnungssuche in Paris! Foto: Instagram / @nemothings

Darum gehts Nemo geht auf Wohnungssuche in Paris

Das Bieler Gesangstalent hat in Berlin gelebt und ist nach London gezügelt

Hält Nemo nichts mehr in der Schweiz? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Wer Nemo (24) finden will, muss künftig in Paris suchen: Das Bieler Gesangstalent geht in der französischen Hauptstadt auf Wohnungssuche, wie aus der neusten Instagram-Story hervorgeht. Dazu heisst es auf Französisch: «Ich heisse Nemo und ich will nach Paris zügeln. Wenn du Tipps hast, um eine Wohnung zu finden, lass es mich wissen.» Erst im letzten Jahr ist Nemo von Berlin nach London gezügelt, wo das Schweizer Musiktalent von der Muse geküsst an seinem kommenden Album gewerkelt hat. Hält den Bieler Star etwa nichts mehr in der Schweiz?

Konzerte und Interviews in der Schweiz sind eine Seltenheit

Klar ist: Nemo gibt seit dem Sieg kaum Interviews, und wenn, dann sorgen sie nachhaltig für Diskussionen. Wir erinnern uns: Das erste Interview, das Nemo nach der ESC-Sensation gegeben hatte, brach das Musiktalent nach wenigen Minuten ab. Der Fairness halber muss dazu erwähnt werden, dass Nemo im Vorfeld kommuniziert hatte, dass politische Fragen unerwünscht seien – was vom «Bieler Tagblatt» allerdings ignoriert wurde.

Zusätzlich hat sich Nemo kurz vor dem ESC gegenüber der britischen Onlinezeitung «Huffpost UK» gegen die Teilnahme von Israel ausgesprochen. Ein Statement, das weltweit für Aufruhr sorgte.

Was die Musik betrifft, so hat Nemo nicht nur neue Songs veröffentlicht, sondern auch eine Europatournee angekündigt. Zunächst waren 24 Konzerte in Städten wie Genf, Madrid, Barcelona und Riga geplant gewesen. Allerdings fallen unter anderem die oben genannten Städte weg. Neu wird Nemo 18 Auftritte geben. Davon ist nur einer in der Schweiz – ein Konzert im Oktober in Zürich. Anders sieht es im Festivalsommer aus: So wird Nemo Bühnen wie die des Openair St. Gallen und des Stars in Town in Schaffhausen bespielen.