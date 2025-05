1/4 Nemo will nach Paris ziehen. Foto: Universal Music

Darum gehts Nemo hat Berührungsängste mit Schweizer Medien nach abgebrochenem Interview entwickelt

Nemo gibt Interview auf Reddit und beantwortet Fragen von Fans – und eine von Blick

25-jähriges Musiktalent plant Umzug nach Paris für künstlerischen Austausch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Nemo (25) hat nach dem abgebrochenen Interview mit dem «Bieler Tagblatt» Berührungsängste mit den Schweizer Medien entwickelt. Das Bieler Musiktalent ist der Meinung, dass es den Medien nur um Klicks und nicht um die Wahrheit gehe. Nemo fühlt sich falsch dargestellt und kritisiert, weil der Kontext oft weggelassen werde.

Weil sich Nemo von den Medien missverstanden fühlt, gibt Nemo am Montagabend ein Interview der etwas anderen Art. Es findet auf der Online-Plattform Reddit statt. Nemos Fans konnten in einem sogenannten «Thread» Fragen stellen – einige davon werden vom ESC-Star persönlich beantwortet.

Nemo beantwortet Blick-Frage

Auch Blick hat unter dem Reddit-Thread eine Frage platziert. Am Sonntag berichteten wir, dass Nemo der Schweiz den Rücken kehrt und nach Paris ziehen möchte. Also wollten wir von Nemo wissen, was dahinter steckt. «Warum verlässt du die Schweiz und suchst eine Wohnung in Paris? Was gefällt dir an Frankreich? Was gefällt dir nicht an der Schweiz?»

Und siehe da: Nemo antwortet. Und zwar direkt. Unsere Frage zu Nemos Wohnsituation ist die allererste, die beantwortet wird. Hier kommt im vollen Wortlaut Nemos Antwort.

«Heeeyyyy!! Es ist weniger so, dass ich etwas an der Schweiz nicht mag – vielmehr liebe ich es einfach, verschiedene Teile der Welt zu sehen und dort zu leben. Ich habe drei Jahre lang in Berlin gelebt, vor dem ESC in der Schweiz – und dann Ende letzten und Anfang dieses Jahres viel Zeit in London verbracht. Aber ich habe es immer geliebt, mit dem Zug (Shoutout an den Eurostar!) nach Paris zu fahren. Ich war vor zwei Wochen wieder dort und habe gemerkt, was ich an Paris so liebe: Für mich fühlt es sich an, als würden all die verschiedenen Kunstformen und Kulturen zu einer einzigen Blase verschmelzen. Es gibt einen regen Austausch zwischen Maler:innen, Modeleuten, Musiker:innen, Filmemacher:innen – und ich habe gemerkt, dass ich Lust habe, Teil dieser Gespräche zu sein.»

Während der Fragerunde sitzt Nemo im Auto. Der ESC-Star ist unterwegs von Paris in die Schweiz, wo am Mittwoch die Swiss Music Awards stattfinden. Nemo wird dort einen Auftritt haben.