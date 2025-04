1/5 Nemo ist wieder da! Foto: SRF

Wir schreiben das Jahr 2016. Auf dem Tableau des SRF Bounce Cypher, eine Art gross angelegtes Rap-Battle, in dem Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Schweizer Regionen gegeneinander antreten, steht auch Nemo (damals 16 Jahre jung). Das Talent ist unverkennbar: Genre-Grössen wie Lo & Leduc, Manillio oder Greis haben gegen Nemo gelinde gesagt keine Chance. SRF-Moderator und Host Pablo Vögtli sagt ein Jahr später rückblickend: «Ich wusste, dass Nemo einiges an Talent mitbringt. Ich hätte aber nie erwartet, dass Nemo derart einschlägt.» 2025 kehrt Nemo zu den Wurzeln zurück – im letzten Jahr hat sich notabene einiges getan. Wir erinnern uns an einen Samstag im Mai 2024 – und den Sieg beim ESC.

Neun Jahre später ist Nemo wieder im Cypher-Studio – und erklärt in über sieben wortgewaltigen Minuten kurz das letzte Jahr. Wohl das einschneidendste im noch jungen Leben des Bieler ESC-Champions. Nemo beginnt textlich im Januar, als klar wird, dass es nach Malmö geht. Nemo rappt von Promo, von tiefen Gagen, vom Rummel um Nemos Person: «Ich wäre gerne mal wieder alleine.» Auch die Trennung von seinem Management macht unser ESC-Star zum Thema – um nur kurz später gegen die Schweiz und ihre Medienlandschaft auszuteilen: «Wieso ich keine Interviews mehr gebe? Weil ich keine Interviews mehr lese!» Die Hälfte der Zeitungen schreibe sich gegenseitig ab: «So schnell werden Fakten zu Lügen», stellt Nemo klar. Erklären diese Zeilen die zeitweise Stille um das Bieler Riesen-Talent? Ausserdem prangert Nemo immer wieder das Schweizer Musik-Business an, die Szene könne nicht von ihrer Kunst leben.

Nemo war nie weg

Auch der zweite Part von Nemos lässt aufhorchen – und beginnt mit einer Ode an Nemos Heimat: «Biel-City, da komme ich her. Ich kann noch tausendmal um die Erde reisen.» Schliesslich verpackt Nemo seine Identifikation als non-binäre Person in eindrucksvolle Zeilen: «Ich bin free, bin endlich von der Leine» – um schliesslich noch einmal den Bogen zum ESC zu spannen: «Bist du Nemo? 12 Punkte an Dich, Sherlock!».

Stand Freitagmorgen hat SRF noch nicht auf eine Anfrage seitens Blick zum Überraschungsauftritt reagiert. So oder so ist klar: Nemo ist wieder da. Nemo war nie weg.