Was will ESC-Star Nemo am Nordpol?

Darum gehts Nemo sucht günstige Flüge zum Nordpol, findet aber keine

Reise möglicherweise durch Aufenthalt in Schweden inspiriert

Nordpol-Expeditionen kosten zwischen 35'000 und 130'000 Franken

Es sind nur zwei Slides in der Instagram-Story von Nemo. Aber sie lassen aufhorchen. Nemo will an den Nordpol fliegen und sucht günstige Flüge an den nördlichsten Punkt der Erde. Zum Post steht: «Wir sehen uns bald!» Wen möchte Nemo am Nordpol treffen? Eisbären vielleicht? Wale? Oder Forschende? Aufklärung sucht man auf dem Instagram-Profil vergebens. Der ESC-Star teilt lediglich seine Google-Suche nach günstigen Flügen.

Möglich, dass Nemo durch den Aufenthalt in Schweden zum abenteuerlichen Trip inspiriert wurde. Das Musiktalent trat dort am Melody-Festival auf, dem schwedischen ESC-Vorentscheid. Zwar ist eine Reise von Schweden an den Nordpol immer noch weit – aber immerhin näher als von England aus, Nemos neuer Heimat.

Günstig gibts nicht – Nemo ist traurig

Erst zeigte sich Nemo noch optimistisch, günstig an das Traumziel fliegen zu können. Auf dem nächsten Instagram-Slide dann die Enttäuschung: «Es gibt keine günstigen Flüge an den Nordpol, mir zeigte es nur Reisen an den nördlichsten Punkt der USA an. Sehr traurig», schreibt Nemo zu einem Selfie mit trauriger mit Miene.

Am nördlichsten Punkt von Amerika – Point Barrow – wäre Nemo dem Nordpol zwar schon ziemlich nahe, günstiger ist die Reise aber auch von dort nicht. Expeditionen an den Nordpol sind für Normalsterbliche (und ESC-Gewinner) buchbar, kosten aber eine Stange Geld. Eine schnelle Google-Suche ergibt: Der Spass beginnt bei circa 35'000 Franken, inklusive Flug und Schiff. Grenzen nach oben gibt es quasi keine. 16 Tage auf dem Schiff, in einer Luxuskabine, können gut und gerne 130'000 Franken kosten.

Was Nemo am Nordpol sucht und wie der Instagram-Post genau zu verstehen ist, wollte Blick gerne direkt von Nemo erfahren. Eine Anfrage ans Management blieb bisher unbeantwortet. Aber das Reisefieber brodelt offenbar. Erst im Februar war Nemo Gast auf einem Kreuzfahrtschiff für Gays und absolvierte einen 30 Minuten langen Auftritt. Dafür jettete das Musiktalent extra in die Karibik.