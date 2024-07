Ella Mettler, die Schwester von Nemo, hat ihrem Ehemann Lars noch einmal das Ja-Wort gegeben. Diesmal in einer romantischen Zeremonie in Italien.

Ella Mettler, die Schwester von ESC-Star Nemo (24) ist erst 22 Jahre alt und hat am Wochenende schon zum zweiten Mal geheiratet. Aber keine Sorge: Das zweite Ja-Wort gab sie noch einmal dem gleichen Mann.

Im September 2022 heiratete Ella Mettler ihren Partner Lars Christen in einer intimen Zeremonie im engsten Kreis. «Unsere Herzen haben die Entscheidung getroffen, nicht nur eine, sondern zwei Hochzeiten zu feiern. Am 1. September feierten wir eine wunderschöne und intime standesamtliche Zeremonie im Kreise unserer Familie, um den Beginn unserer gemeinsamen Reise zu markieren», schrieb Ella Mettler vergangenen Herbst auf Instagram.

Zweite Hochzeit in Italien

«Nächstes Jahr werden wir in Italien eine symbolische Hochzeit mit unseren engsten Freunden feiern, bei der wir uns das Eheversprechen geben und unsere Ringe austauschen können.»

Dieses «nächste» Jahr ist nun gekommen: Ella Mettler und Lars Christen feierten ihre Liebe im Kreise von Freunden und Familie in Italien.

Auch Mettlers Geschwister Nemo war dabei und schrieb auf Instagram: «Danke für die wunderschönste Hochzeit», bedankt sich der ESC-Star bei Schwester und Schwager. «Es war so eine Freude, eure wunderschöne Beziehung zu feiern.»

Bilder zeigen Vorbereitungen für die Hochzeit

In ihrer Instagram-Story postete Ella Mettler einige Impressionen von diesem besonderen Tag. Auf ihnen sind etwa die Braut und der Bräutigam im Pool zu sehen, wie sie sich küssen – voll bekleidet in ihren Hochzeitsoutfits. Auf einem anderen Bild sieht man das Brautpaar Rücken an Rücken stehend, während ihre Hände sich berühren.

Ein weiteres Foto zeigt den Traubogen, die Blumendekoration, Schleier, Schmuck und Schuhe der Braut und Ella Mettler im Morgenmantel, wie sie im Hotelzimmer darauf wartet, sich für die Trauung parat zu machen. In einem Video, welches sie auf Social Media postete, zeigt Ella Mettler dann noch einmal die Highlights dieses romantischen Tages. «Der magischste Tag unseres Lebens. Wir haben noch nie so viel Freude und Dankbarkeit empfunden», schreibt Ella Mettler auf Instagram. « In diesem perfekten Moment spielte nichts anderes eine Rolle, als wir in unserem Hochzeitskleid und -anzug in den Pool sprangen und die Freude und Spontaneität unseres besonderen Tages in uns aufnahmen. Wir sind für immer dankbar für dieses einmalige Erlebnis und die Liebe, die alles möglich gemacht hat.»

Party mit bekannten Gesichtern

In einem Video von der Feier sieht man dann die Hochzeitsgesellschaft, wie sie aus voller Kehle das Lied «Que Sera, Sera» singt.

Die Anwesenden scheinen also eine tolle Zeit gehabt zu haben – die wohl auch Ella Mettlers Eltern zu verdanken sein dürfte. In einem Video in Mettlers Instagram-Story ist zu sehen, wie ihre Eltern nach einer Rede voll bekleidet in den Pool springen und damit alle zum Lachen bringen. Und wer genau hinschaut, erblickt unter den Gästen auch Sänger Marc Sway (45).