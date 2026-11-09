Er besingt die grossen Gefühle. «Amore mio – Schuld war nur die Sommernacht», heisst sein Hit. Doch die heile Welt von Schlagersänger Manuel Steiger sieht in der Realität anders aus.

Darum gehts Der Aargauer Schlagersänger Manuel Steiger wurde Betrugsopfer eines Autohändlers

Für sein Nummernschild AG 413 wurden ihm 12'000 Franken geboten, ein Viertel hat er erhalten

Nun bekommt er Betreibungen, weil sich Steiger ins Handelsregister des Händlers eintragen liess

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Es ist ein Albtraum», sagt Manuel Steiger (46) gegenüber Blick. «Ich bin Opfer eines Autobetrügers geworden», echauffiert er sich. Dabei hat er nur sein Auto verkaufen wollen. Doch plötzlich geht es um seine begehrte Aargauer Autonummer AG 413 und 12'000 Franken.

Es passiert in Leuggern AG, wo der Musiker lebt. Im Frühling hat sich dort auf einem Kiesplatz ein neuer Autohändler niedergelassen, der mit lukrativen Angeboten lockt und auch Autos für den Export ankauft. 1500 Franken bekommt der Musiker für sein Auto. Doch dem Händler fällt noch etwas anderes auf: das dreistellige Nummernschild am Wagen.

Eintrag ins Handelsregister

Bis zur Autonummer AG 499 kann das Schild im Kanton Aargau nur innerhalb der Familie überschrieben werden. «Ich bin nie am Schild gehangen. Als er mir dafür 12'000 Franken angeboten hat, fand ich das natürlich mega», so der Sänger, über dessen Fall TeleM1 am 6. November mit seinem bürgerlichen Namen Manuel Föger berichtet hat.

Der Autohändler macht ihm einen besonderen Vorschlag. «Der junge Mann war sympathisch und hat auch im Ort einen freundlichen Eindruck hinterlassen. Er hat mir vorgeschlagen, dass ich mich bei ihm ins Handelsregister eintragen lasse, und zwar mit kollektiver Unterschrift. Nur so könne er meine Autonummer übernehmen. Ich habs getan.»

Gemeinsam gehen sie zum Strassenverkehrsamt und lassen die Nummer auf den Autohändler umschreiben. «Ich ärgere mich total über mich selbst, ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Zweifel an seiner Ehrlichkeit hatte ich relativ schnell.»

Die ersten 3000 Franken habe er zwar relativ zügig erhalten. Doch dann sei er hingehalten worden. «Er nahm das Telefon nicht mehr ab, sein Mitarbeiter hat mich ebenfalls hingehalten, irgendwann war der dann auch nicht mehr erreichbar.»

Plötzlich ist er abgetaucht

Immer wieder fährt Steiger zum Kiesplatz. Doch dort ist alles dunkel, niemand vor Ort. Dann kommt der 6. September. Kurz davor ist der Autohändler per Whatsapp wieder erreichbar und schlägt ein Treffen auf dem Kiesplatz vor. Dort soll Steiger endlich die ausstehenden 9000 Franken bekommen, so der Konzertveranstalter.

«Natürlich bin ich hingefahren. Ich brauchte auch das Geld, das ich für neue Musik und meine weiteren Schlagerprojekte schon ausgegeben habe.» Doch vor Ort bietet sich ihm erneut das gewohnte Bild: alles dunkel, niemand da. Auch telefonisch ist der Händler nicht erreichbar. «Ich habe dann die Polizei angerufen, doch was hätten sie auf einem leeren Platz machen sollen?»

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Doch damit nicht genug. Der Gipfel der Unverfrorenheit sei für ihn gewesen, «dass ich plötzlich Mahnungen und sogar eine Betreibung erhalten habe von einem Kunden, der über seine Website ein Auto gekauft und mit der Kreditkarte bezahlt hat. Das Geld wurde abgebucht, sein Auto hat er aber nie bekommen. Da habe ich nun Rechtsvorschlag gemacht», sagt er.

Er braucht das Geld

Ein Anwalt hilft ihm, aus dem Schlamassel herauszukommen. «Immerhin bin ich nun nicht mehr im Handelsregister eingetragen.» Für Steiger heisst es jetzt, den Gürtel enger zu schnallen. «Natürlich brauche ich das Geld, aber existenzbedrohend ist es zum Glück nicht. Ich geb jetzt halt noch mehr Gas.»

Angezeigt hat er den Autohändler bislang nicht. «Es ist eine Sammelklage im Gang, der werde ich mich anschliessen», so Manuel Steiger, der nicht nur auf Geld wartet, sondern auch die Autonummer wohl nie mehr sehen wird, wie er vermutet.

Gemäss Blick-Recherchen sind gegen den Autohändler, der mit dem Slogan «Warum kaufen, wenn man einfach fahren kann?» wirbt, diverse Betreibungen und Insolvenzverfahren abgeschlossen oder noch am Laufen. Bis Redaktionsschluss blieb der Versuch, ihn zu erreichen, erfolglos.