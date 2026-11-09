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Autos in Rothenburg LU geknackt
Polizeihund Dodge hilft bei Festnahme von drei mutmasslichen Dieben

In Rothenburg LU hat die Luzerner Polizei am frühen Sonntagmorgen drei mutmassliche Autoknacker festgenommen. Die Männer sollen Wertgegenstände aus zwei Autos gestohlen haben – bei der Festnahme half Polizeihund Dodge.
Publiziert: vor 1 Minute
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Polizeihund Dodge half bei der Festnahme mit. (Archivbild)
Foto: Kantonspolizei Luzern
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen hat die Luzerner Polizei im Gebiet Eichstrasse in Rothenburg LU drei mutmassliche Diebe festgenommen. Die Männer sind 16, 18 und 20 Jahre alt und stammen aus Marokko, Tunesien und Algerien, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt.

Die drei Tatverdächtigen sollen zuvor aus zwei Autos Wertgegenstände entwendet haben. Bei einem der Fahrzeuge sollen sie eine Seitenscheibe eingeschlagen haben. Die Polizei konnte das Deliktsgut sicherstellen.

Bei der Festnahme kam auch Polizeidiensthund Dodge zum Einsatz. Die Untersuchungen führen die Jugendanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Emmen.

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