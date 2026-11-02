Im grossen Ski-Experten-Duell zeigten Marc Berthod und Didier Palschy im «Samschtig-Jass» auch, was sie an der Après-Ski-Bar zu bieten haben. Versuchskaninchen Fabienne Gyr bereute ihre Rolle dabei relativ schnell.

Darum gehts Im SRF-«Samschtig-Jass» traten Marc Berthod und Didier Plaschy zum Ski-Experten-Duell im TV an

Fabienne Gyr liess die Ex-Skirennfahrer in einer Minute je einen Après-Ski-Cocktail zubereiten

Gyr lobte Berthods Orangensaft sauer, spuckte Plaschys Drink mit Tabasco und Ingwer wieder aus

Silja Anders Redaktorin People

Im SRF-«Samschtig-Jass» am 31. Oktober stand alles im Zeichen der aktuellen Skisaison. Zu Gast waren daher die ehemaligen Skirennfahrer Marc Berthod (42) und Didier Plaschy (53), die nicht nur ihr Jass-Können unter Beweis stellen mussten, sondern auch ihr Wissen übers Skifahren kundgaben.

Zu einem erfolgreichen Skitag darf natürlich der perfekte Après-Ski-Drink nicht fehlen. Auch da wollte Moderatorin Fabienne Gyr (38) wissen, ob ihre sportlichen Gäste Expertise haben. Innerhalb einer Minute müssen die Ski-Asse ihrer Gastgeberin den perfekten Après-Ski-Cocktail mixen. Die Zutaten stehen vor ihnen, die Uhr läuft, und Fabienne Gyr wird ordentlich nervös.

Fabienne Gyr ist skeptisch

Marc Berthod greift nämlich als Erstes zu einem Ei, trennt dieses und kippt das Eiweiss in den Cocktailshaker. Es wird gemixt und gerührt, was das Zeug hält, und schon bei der Zubereitung verzieht Fabienne Gyr das Gesicht. Während Berthod schon fleissig schüttelt, kommen bei Plaschy immer mehr Zutaten in den Shaker – unter anderem Tabasco. «Didier, ich muss zwar nicht mehr jassen, aber die Sendung müsste ich schon noch irgendwie zu Ende bringen», bemerkt Gyr besorgt.

Eiweiss, Tabasco, Ingwershot

Nach einer Minute dürfen die beiden Skiprofis der Moderatorin ihre Kreationen vorsetzen. «Es sieht wunderschön aus, aber ich habe meine Befürchtungen», sagt Gyr, als die Herren ihre Getränke ins Glas giessen. Vorsichtshalber setzt sie sich lieber hin. Auf den ersten Blick würde sie sagen, dass die Drinks gar kein Problem seien, doch ihr Wissen über die Zutaten verunsichere sie. Vorsichtig nippt sie am Cocktail von Marc Berthod. Überraschend beeindruckt schaut sie den Sportler an und sagt: «Gar nicht schlecht!» «Das ist ein Orangensaft sauer», erklärt Berthod. «Oh, wow! Der ist richtig gut, Marc», lobt die Moderatorin. «Beim Didier hab ich ein bisschen Angst», gibt sie zu, bevor sie ihre Lippen leicht mit dem Getränk befeuchtet – und den Mini-Schluck direkt wieder ins Glas spuckt. Plaschy schaut völlig verdutzt, während Berthod amüsiert fragt, ob man so etwas im Fernsehen machen dürfe. Der Grund für Gyrs heftige Reaktion: In Didier Plaschys Cocktail waren Tabasco und ein Ingwershot drin – was ihn ordentlich scharf machte. Plaschy selbst scheint begeistert von seiner Kreation und nimmt einen kräftigen Schluck aus dem Shaker.

«Didier, es ist okay, aber der Punkt geht an Marc», presst Fabienne Gyr hervor. «Ich kann grad nicht mehr richtig reden», stellt sie fest und lässt die beiden Sportler deshalb lieber erst einmal eine Frage beantworten, bevor es schliesslich für alle zurück an den Jasstisch geht.