Woche für Woche verfasst der GlücksPost-Autor aus der Welt der Prominenten «Die schönsten Liebesgeschichten». Privat ist der Basler seit über 30 Jahren mit der Künstlerin Erna verheiratet. Ihre Ehe leben sie ohne Kitsch – dafür mit Respekt, Freiraum und Humor.

Darum gehts Rolf Hürzeler veröffentlicht Buch «Die 50 schönsten Liebesgeschichten» im Januar 2026

Seit 30 Jahren verheiratet: Rolf und Erna teilen Liebe und Freiraum

Hürzeler ist Grossvater und betont Humor als Ehe-Geheimnis Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Chiara Schmed (Text), Linda Käsbohrer (Fotos), GlücksPost

Wenn sich einer mit Liebesgeschichten auskennt, dann Rolf Hürzeler (72): Der Journalist schreibt jede Woche die Rubrik «Die schönsten Liebesgeschichten» für die GlücksPost. In dieser Woche erscheint eine Sammlung daraus als Buch unter dem Titel «Die 50 schönsten Liebesgeschichten». Hürzeler berichtet von unzähligen Hollywood-Stars, Schweizer Prominenten oder Royals – und davon, wie sie zueinanderfanden. Heute aber schreibt er ausnahmsweise keine Erzählung über andere, sondern verrät seine ganz persönliche Liebesgeschichte.

Ist die Ehe des Liebes-Autors genauso romantisch wie seine Geschichten? Rolf Hürzeler und seine Frau Erna (70), die Künstlerin ist, sind sich einig: Sie bezeichnen sich ganz und gar nicht als romantisch. Aber: «Unsere Liebe zeigt sich an jedem einzelnen Tag des Jahres», sagt Rolf Hürzeler und legt seine Hand auf die seiner Frau. Ihre Eheringe tragen sie schon seit über 30 Jahren.

Bei der Arbeit kennengelernt

Kennengelernt haben sich die gebürtige Wilerin und der Basler beim früheren Fernsehmagazin «TR 7» in Zürich. Rolf arbeitete dort als Journalist, Erna als Fotografin. Die beiden waren oft beruflich gemeinsam unterwegs und lernten sich so besser kennen. Erna erinnert sich gerne an diese Zeit zurück: «Ich freute mich jedes Mal, wenn ich Rolf bei einem Auftrag begleiten durfte», meint sie lächelnd. Bald merkten sie, dass es zwischen ihnen gefunkt hatte. Die ähnliche Einstellung zum Job verband sie, und langsam aber sicher nahm ihre junge Liebe ihren Lauf. Ein Paar wurden sie aber erst, nachdem Erna das Unternehmen verlassen hatte.

Er schreibt, sie zeichnet

1989 kam ihre Tochter Sabine (heute 36) zur Welt. Zwei Jahre später heirateten Erna und Rolf in Zürich. Die Hochzeit war schlicht und einfach. Wie gesagt, die beiden sind nicht die grössten Romantiker. Danach genossen die frischgebackenen Eheleute gemeinsam mit Töchterchen Sabine ihre Flitterwochen in Irland. Zu England und Irland haben sie eine besondere Beziehung. Rolf, der Englische Literatur studiert hat, arbeitete früher in Coventry (GB), gemeinsam hatten sie diese Länder schon oft bereist. Auch Erna war bereits in der Welt herumgekommen: Nach ihrer Ausbildung zur Grafikerin hatte sie in San Francisco (USA) gearbeitet.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Bald nach den Flitterwochen wurde die Familie noch grösser: Sohn Basil (heute 33) erblickte das Licht der Welt. 1996 zog die Familie nach Wil SG in die ehemalige Stickerei von Ernas Eltern, die das junge Paar zu einem Wohnhaus umgebaut hatte. Während Erna sich zu Hause liebevoll um die beiden Kinder kümmerte, arbeitete Rolf Vollzeit. Doch auch Erna vernachlässigte ihre Leidenschaft für die Kunst nicht: In den eigenen vier Wänden widmete sie sich weiterhin ihrer Malerei. Bis heute wohnen Rolf und Erna in dieser geräumigen, hellen Wohnung, wo sie ihren kreativen Geist entfalten können.

Freiraum als Liebesgeheimnis

Mittlerweile hält ihre Ehe seit über dreissig Jahren. Was ist ihr Geheimnis? «Wir lassen uns gegenseitig genug Freiraum», verrät Rolf Hürzeler, der auch als Reiseleiter arbeitet. Erna hat die Kunst, Rolf das Schreiben – jeder lebt seine Leidenschaft. Gleichzeitig pflegen sie je enge Beziehungen zu den eigenen Freunden. Das Ehepaar ist sich sicher: Man muss nicht immer alles gemeinsam unternehmen. «Wenn man kein eigenes Leben hat, kann man sich gegenseitig gar nichts mehr erzählen», so Rolf Hürzeler.

Was die beiden verbindet, ist neben der Familie vor allem die Begeisterung für Kulturelles. Dieses gemeinsame Interesse pflegt das Paar, indem es Ausstellungen besucht, ins Theater geht oder über Werke diskutiert. Ausserdem liest Erna achtsam Rolfs Texte, bevor er sie abschickt – auch die Liebesgeschichten. Rolf wiederum bewundert die Kunst seiner Frau und ist beeindruckt von neuen Ideen und Ansätzen. «Gegenseitiger Respekt für die Tätigkeit des anderen hat für uns einen besonders hohen Stellenwert», sagt Hürzeler.

Seit einem halben Jahr haben die beiden zudem eine neue, wunderbare Gemeinsamkeit: Sie sind Grosseltern geworden. Tochter Sabine, die als Sozialpädagogin arbeitet, brachte eine Tochter zur Welt. Nun gehört auch das Enkelhüten zu ihren Aufgaben.

Humor ist ihnen wichtig

«Wir glauben an die wahre Liebe», sagt Erna Hürzeler überzeugt und lächelt ihren Mann an. Im Alter sehen sie ihre Partnerschaft als riesiges Geschenk an. Ihre Paarsprache, die sie über all die Jahre entwickelt haben, verbindet sie und versteht niemand anders. «Manchmal muss jemand nur ein Wort sagen, und dann müssen wir beide lachen», meint Rolf Hürzeler. Humor sei eine wichtige Zutat für den Erfolg ihrer Ehe. Solche Hinweise versucht der Journalist auch hin und wieder in die Liebesgeschichten einzubauen. Aber er betont: «Ich bin kein Paartherapeut, sondern ein Geschichtenerzähler.»

Rolf und Erna sind froh, dass sie einander haben und sich auch nach all den Jahren noch immer so gut verstehen. Und ganz so unromantisch sind die beiden dann doch nicht: Über Blumen von Rolf freut sich Erna immer wieder – nur keinesfalls am Valentinstag.