Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ariel wirft Francesca Morgese vor, eine Affäre mit Giuliano Hediger gehabt zu haben

Ariel zeigt sich skeptisch gegenüber Morgeses Aussagen zu ihrem Millionengewinn durch Onlyfans

Kroatien-Trip mit Nikola Grey diente laut Ariel nur dazu, ihren Ex eifersüchtig zu machen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Reality-TV-Star Ariel (23) ist zu Gast bei Jochen Bendel (58) in «Promi Big Brother – Die Late Night Show». Sie nutzt die Gelegenheit, um ordentlich gegen Berufskollegin Francesca Morgese (28) auszuteilen, die derzeit als Kandidatin in der Show zu sehen ist.

Auf Bendels Frage nach einer gemeinsamen Vorgeschichte der beiden Frauen stellt die Baslerin klar, dass sich diese weniger um Morgese als vielmehr um ihren Ex-Freund drehe. Gemeint ist damit Giuliano Hediger, mit dem Ariel eine gemeinsame Tochter hat. Was Morgese denn genau mit dem «Bachelorette»-Finalisten gemacht habe, will der Moderator prompt wissen. «Gevögelt, was denn sonst», entgegnet Ariel trocken. Auf die Nachfrage, ob die beiden zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar waren, legt die 23-Jährige nach: «Ja, tatsächlich schon, und sie hat mir ins Gesicht gelogen.»

Verworrenes Liebesdreieck

Morgese stellte im Promi-Container zuvor die Situation aus ihrer Sicht dar. Sie habe Hediger kennengelernt und mit ihm geschrieben, sei dann aber plötzlich von ihm blockiert worden. Später habe sie über eine Freundin erfahren, dass er vergeben war, woraufhin das Thema für sie erledigt gewesen sei.

Ein bis zwei Jahre später habe sich der Luzerner erneut bei ihr gemeldet und nach einem Treffen gefragt. «Ich Idiot habs gemacht», gab die Zürcherin in der Sendung zu. Kurz darauf habe sie dann anonyme Anrufe und Hassnachrichten von Ariel erhalten. «Ich weiss nur, dass sie mich auf den Tod hasst, weil ich ihren Ex-Freund gedatet habe», betonte das Model und sprach von einem rein einseitigen Streit.

Ariel kontert diese Darlegung in der Late Night Show umgehend: «Ich finde es lustig. Sie ist halt eine krasse Lügnerin, die ist wirklich nicht ganz sauber.» Sie betont, Morgese damals direkt auf den Kontakt zu Hediger angesprochen zu haben, den diese stets vehement abgestritten habe. Das Kapitel sei für Morgese wohl auch deshalb ungemütlich, weil Hediger danach wieder zu ihr zurückgekehrt sei.

Nach der Late Night Show meldet sich Hediger auf Instagram zu Wort und schreibt in seiner Story, dass «gestern wieder einiges gelogen wurde über mich. Werde das später klarstellen. Immer dieselbe Scheisse.» Eine konkrete Klarstellung bleibt der Luzerner seinen Followern bislang allerdings schuldig.

Reichtum durch Onlyfans

Auch Morgeses Aussagen zu ihren Finanzen sorgen für Gesprächsstoff. Das Model, das in der Vergangenheit unter anderem wegen eines Raserdelikts in den Schlagzeilen stand, offenbarte in einem Gespräch mit Mitstreiterin Kim Virginia (31) intime Details. Durch geerbte Schulden ihres Vaters sei sie in eine finanzielle Notlage geraten und habe daraufhin einen Account auf der Plattform Onlyfans erstellt. Dort sei sie extrem erfolgreich gewesen – ihr bisher höchster Monatsverdienst habe bei rund 450'000 Schweizer Franken gelegen. Mittlerweile sei sie Multimillionärin.

Ariel zeigt in der Late Night Show zwar Verständnis für die Notsituation, in der sich Morgese befunden hat, sagt aber auch, dass sie selbst ja ebenfalls in der Schweiz lebe und daher wisse, dass es andere Wege gebe. «Jeder soll mit seinem Körper machen, was er möchte. Aber ich finde nicht, dass es normalisiert werden soll», stellt sie klar.

Die Frage, ob der von Morgese demonstrativ zur Schau gestellte Wohlstand echt sei, kommentiert Ariel nur trocken mit: «Ich kenne mich mit ihren Finanzen nicht aus. Da müsste man vielleicht Giuliano fragen, der weiss das besser.»

Urlaub aus Rache?

Schliesslich kommt die Sprache auf einen gemeinsamen Urlaub von Ariel und Nikola Grey (30), der aktuell ebenfalls im «Promi Big Brother»-Haus sitzt. Der einwöchige Trip nach Kroatien endete für Ariel bereits nach vier Tagen. Der Grund? «Man kann sich mit ihm nicht unterhalten, er denkt null.»

Auf Bendels amüsierte Bemerkung, man fahre mit Grey schliesslich nicht zum Reden in den Urlaub, enthüllt Ex-Dschungelcamperin das eigentliche Motiv der Reise: Sie habe Giuliano eifersüchtig machen wollen. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation im Container stichelt sie zum Abschluss in Richtung Morgese: «Vielleicht nimmt sie ihn ja als Nächstes – sie nimmt ja gerne meine Männer.»