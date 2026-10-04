Jean-Claude Galli Redaktor People

Die deutsche Schauspielerin Jenny Elvers (54) war 2013 die Gewinnerin der ersten Staffel von «Promi Big Brother». Einen Schweizer Sieg gab es bisher nie. 2017 war Milo Moiré (43) dabei, 2018 Mike Shiva (1964–2020), 2020 Adela Smajic (33). Mit Francesca Morgese (28) und Anouschka Renzi (62) nehmen bei der am Montag, 5. Oktober, beginnenden 14. Staffel zur Primetime auf Sat.1 nun gleich zwei Schweizerinnen teil. Ihre Gewinnchancen sind unterschiedlich hoch, ein Sieg würde in jedem Fall verblüffen.

Morgese entschied die «Bachelor»-Staffel 2020 für sich, die Beziehung zu Alan Wey (40) hielt jedoch nur wenige Wochen. Mittlerweile ist sie als Influencerin und Content Creator tätig, macht aber immer wieder Schlagzeilen im Skandalbereich. So veröffentlichte sie diesen Sommer eine Instagram-Story, auf der zu sehen war, wie sie mit 152 km/h durch eine 80er-Zone in Regensdorf raste. Später gab sie an, das Bild mit dem Tacho sei von KI bearbeitet gewesen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ihr Bekanntheitsgrad in Deutschland ist nicht gerade riesig, was ihre Chancen entscheidend schmälern dürfte. Sie verspricht dem Publikum «ganz viel Energie, Emotionen und wahrscheinlich auch ein bisschen Drama».

Renzi steht für Spektakel und Wortgefechte

Charakterkopf Anouschka Renzi ist ein anderes Kaliber. Dies beginnt bereits bei ihrer Kindheit. Die deutsch-schweizerische Schauspielerin ist die Adoptivtochter der Schweizer Schauspiel-Legende Paul Hubschmid (1917–2002, «Die Zürcher Verlobung») und kann auf eine respektable Theater-, Film- und TV-Karriere zurückschauen. Renzi ist im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt und dank ihrer Erfahrung auch geübter darin, ihre Auftritte zu ihrem Vorteil zu schärfen. Mit ihr ist Spektakel garantiert.

Lange sträubte sie sich gegen Teilnahmen in Reality-TV-Formaten. Seit ihrem Auftritt beim «Dschungelcamp» 2022 hat sie nun aber endgültig angebissen. Zuletzt war sie bei «Promis unter Palmen» dabei. Dort übertrieb sie es allerdings mit ihrer energischen Art und äusserte sich in einem Streit mit dem Kandidaten Martin Angelo (33) auf homophobe Weise. Schliesslich verliess sie die Sendung vorzeitig, um die Wogen zu glätten.

Zu gewinnen sind in der Sendung 100'000 Euro. Die Einschaltquoten sind in der begehrten Zielgruppe bis 49 Jahre immer noch gut, auch wenn der Hype der früheren Rekordjahre 2018 und 2019 etwas abgeklungen ist. Aus dem aktuellen Staffelfeld stechen Ex-Boxstar Axel Schulz (57) und «No Angels»-Sängerin Nadja Benaissa (44) heraus, intakte Chancen werden auch Schauspieler Gedeon Burkhard (57), Ex-Profifussballer Christian Lell (42) und GNTM-Kandidat Godfrey Egbon (35) eingeräumt.