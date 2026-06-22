TV-Legende Patricia Boser (58) gibt Einblick in ihre Finanzen: «Vom Fernsehen allein wird man nicht reich.» Mit Eventmoderationen und als Markenbotschafterin verdient sie jedoch «sehr gut», verrät sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patricia Boser (58) bleibt trotz TV-Erfolg finanziell bescheiden, sagt sie

Mit Eventmoderation und Werbung verdient sie deutlich mehr als im Fernsehen

Schweizer Moderatorinnen verdienen durchschnittlich 73'700 CHF brutto pro Jahr

Michel Imhof Teamlead People

Mit ihren Hausbesuchen und ihrer Datingshow wurde Patricia «Patty» Boser (58) zur Schweizer TV-Kultfigur. Und trotz ihrer Bekanntheit kam die Moderatorin durch die Sendungen «Lifestyle», «Züri Date» und «Swiss Date» nicht zu grossem Wohlstand, erzählt sie in einem neuen Interview.

«Alleine mit dem Fernsehen wird man sicher nicht reich», sagt Patricia Boser in der neusten Folge des Podcasts «Hanselmann & Heller» von Partykönig Reto Hanselmann (44) und Alf Heller (50). «Da verdient jede Sekretärin mehr.»

Eventmoderationen und Kooperationen schenken ein

Allerdings verdiene sie bei anderen Gelegenheiten «sehr gut», gibt sie zu. Dies sei der Fall bei Eventmoderationen und als Markenbotschafterin. Durchs Fernsehen könne man sich hingegen einen Namen machen und für Wahrnehmung sorgen.

Patricia Bosers Arbeitgeber CH Media liess eine Anfrage von Blick zu den Äusserungen unbeantwortet. Gemäss Lohnrechner von Jobs.ch verdient eine Moderatorin in der Schweiz einen Brutto-Jahreslohn von 73'700 Franken, eine Sekretärin in Zürich 69'800 Franken. Der Vergleich von Boser lässt sich also nicht klar belegen.

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Boser war auf Datingplattformen

Weiter verriet Boser im Interview auch, dass sie schon Datingplattformen wie Parship oder Hinge ausprobiert hat. Das Gute in ihrem Fall: «Wenn du wirklich mit deinem Gesicht drauf bist, dann schreiben dir die Männer. Und wenn dir jemand entspricht, dann bist du es. Wenn du findest, jemand entspricht dir nicht, dann sagst du, dass du fake bist.» Aber: Boser sei ohnehin der grössere Fan von echten Begegnungen.



