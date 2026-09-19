Die Basler Sängerin und ihr Partner haben Ja gesagt. Auf dem Standesamt stahl Söhnchen Marvin dem Paar fast die Show. Und als Ronja Katzman ein Lied für ihren Mann anstimmte, überraschte die Braut absolut alle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ronja Katzman (35) und Kevin Lang (39) heiraten auf Schloss Binningen

Ronjas Vater sang Elvis-Song, musste vor Rührung abbrechen

40 Gäste feierten, Hochzeitsreise erst 2027 geplant

Andrea Butorin, GlücksPost

Am Freitag haben die Basler Sängerin und Schauspielerin Ronja Katzman (35) und Kevin Lang (39) geheiratet. Das Paar hatte sich Anfang 2022 kennengelernt und im Mai 2024 verlobt. Als Söhnchen Marvin (bald 20 Monate) zur Welt kam, wurden die Hochzeitspläne verschoben.

Doch nun war es also so weit. Im engsten Familien- und Freundeskreis gab sich das Paar auf dem Schloss Binningen BL das Ja-Wort. «Mamihöck» Marvin sass während der Trauung hibbelig plappernd auf Mamis Schoss. «Just als ich mein Ja-Wort gab, schlug er seinen Kopf am Tisch an. Das gab natürlich Tränen», erzählt Ronja Katzman. «Wir nahmen alles mit Humor, und nachdem ich ihn getröstet hatte, sagte ich: ‹Also noch mal: Ja, ich will›.» Das habe für viele Lacher gesorgt.

Bald schon wurde aus Lachen Tränen der Rührung: Denn Ronjas Papa, Musiker Bo Katzman (74), sang nach dem Tausch der Ringe «Can’t Help Falling in Love» von Elvis Presley (1935-1977). Vor lauter Rührung musste er das Lied abkürzen.

Die Braut läutete die Party ein

Nach der Fotosession in einem Park vor zahlreichen Zaungästen ging es mit rund 40 Gästen in die Villa Crescenda in Basel, wo Lampions und orientalische Teppiche für eine romantische und exotische Atmosphäre sorgten. «Wir wünschten uns ein Fest im intimen Rahmen, um uns mit unseren Gästen auch wirklich unterhalten zu können», sagt Ronja Katzman. Der bunte und laute Empfang durch die Gäste sei einer der schönsten Momente gewesen.

Statt eines Ehegelübdes hielten Bräutigam und Braut im Laufe des Abends je eine emotionale Rede: Kevin Lang erzählte vom Kennenlernen, und Ronja Katzman hob diejenigen Momente hervor, in denen Marvin in ihr Leben trat. Nebst einem Dreigang-Buffet gab es natürlich auch viel Musik: Beim Apéro präsentierte Papa Bo Katzman Songs mit persönlichen Botschaften ans Paar.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Überraschung für ihren Ehemann

Und Ronja Katzman überraschte die ganze Gesellschaft, als sie auf die Bühne trat, um ein Lied für ihren Mann zu singen. Es folgte nicht etwa eine romantische Ballade, sondern der Rapsong «Without Me» von Eminem (53). «Alle waren total baff, und die Stimmung war bombig», so Katzman verschmitzt. Und damit sei dann auch gleich der letzte Teil des Abends eingeläutet worden: die Party.

Hochzeitsreise ist vorerst keine geplant: «Kevin und ich müssen am Montag wieder arbeiten», sagt die Frischverheiratete. Er ist als Immobilientreuhänder tätig, sie probt sowohl fürs Musical «Keep Cool» (ab Oktober) als auch für das Familien-Musical «Der Löwe, der nicht schreiben konnte!» (ab November). Zudem gibt sie als Solo-Sängerin Gas.

Nächstes Jahr aber plant das Ehepaar eine schöne Reise, zusammen mit Marvin: «Vermutlich wird es irgendwo an einen Strand gehen», schwärmt Ronja Katzman.