Enkel Marvin mischt die Familie des Baselbieter Musikers zünftig auf. Sicher ist: Das Entertainer-Gen hat er von Mama Ronja und «Bopi» Bo Katzman geerbt.

Mit grossen Augen und verschmitztem Lächeln blickt der zehn Monate alte Marvin-Jannik alle an. Um ihn herum wuseln Grosspapa Bo (73), Grossmami Marianne (71), Mami Ronja (34) und Papi Kevin (38).

Die Familie macht sich bereit für Familienfotos vor dem Weihnachtsbaum. Marvin spürt, dass gleich etwas geschehen wird. Nun heisst es auch für ihn: raus aus dem gemütlichen Strampler und rein in die elegante Kleidung. Bo Katzman, der lieber «Bopi» statt Opa genannt werden will, eilt zum Bügeleisen, um Marvins Hemd aufzubügeln. Dann geht es los.

Erstes Weihnachten als mit Marvin

Im Hause Borer, wie Katzmans bürgerlich heissen, steht das erste Weihnachtsfest mit Marvin vor der Tür. Bo Katzman geniesst es, im Advent mehr Zeit zu haben als früher: Viele Jahre gehörte er mit seinem Gospelchor genauso zur Vorweihnachtszeit wie die Weihnachtsmärkte landauf, landab. Doch nun tritt er überwiegend gemeinsam mit seiner Tochter Ronja auf und singt Country- und Folkmusik. Er leitet ausserdem seine Voice-Academy und bietet mit dem Feelgood-Chor «Singen für Jedermann» an.

Klick, klick, macht es in Bo Katzmans Stube in der Nähe von Basel. Marvin strahlt und beweist beim Fotografieren eine Engelsgeduld – er hat das Entertainer-Gen von Bopi und Mama geerbt. Er gerät jeweils vollends aus dem Häuschen, wenn die beiden für ihre Auftritte proben oder wenn das Grossmami ihm eine Chopin-Nocturne auf dem Flügel vorspielt. Papa Kevin schmunzelt, denn als Einziger spielt er kein Instrument. «Aber Kevin erkennt im Radio jedes Lied sofort und hat ein gutes Gespür für Hits», sagt Ronja Katzman.

Marvin hat das Familiengefüge kräftig durcheinandergewirbelt. «Nun liegt der ganze Fokus auf dem Kind und auf seinem Wohlbefinden», sagt Ronja Katzman, die mit ihrer jungen Familie im nahen Biel-Benken BL lebt. Sie versucht, das Mamasein und ihre verschiedenen beruflichen Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen: Ihr Pensum als Tanz- und Fitnesslehrerin im Studio ihrer Mutter Marianne hat sie vorerst reduziert. Aber mit ihrer Partyband «Sheee» und mit Papa Bo steht sie wieder regelmässig auf der Bühne. Das Duo arbeitet gerade an einem neuen Album. Weiter moderiert sie eine Talkshow bei einem regionalen TV-Sender.

Ronja Katzman stand schon bei diversen Musical-Produktionen auf der Bühne, etwa bei «Io senza te» oder «Flashdance». «Eigentlich dachte ich, dass ich als Mama einige Jahre lang nicht mehr auf eine Musicalbühne kann», sagt sie. Doch nun hätten sich für 2026 zwei Engagements ergeben, die sich mit Marvins Bedürfnissen vereinbaren lassen.

Innige Zuneigung fürs «Buscheli»

Weil Kevin Lang als Immobilientreuhänder arbeitet, haben die Grosseltern regelmässigen Hütedienst. «Es ist spannend und beglückend, nochmals ein Kind in allen Entwicklungsschritten begleiten zu können», sagt Marianne Borer. Aber da sie und ihr Mann noch berufstätig seien, müssten sie ihre Termine gut jonglieren.

Bo Katzman hatte erwartet, dass er gegenüber einem Enkelkind etwas weniger starke Emotionen haben würde als bei Ronja. Doch weit gefehlt: «Ich wusste gar nicht, dass ich in meinem Alter einem ‹Buscheli› gegenüber so innige Zuneigung empfinden kann», sagt er. «Es macht mich glücklich, mit ihm Zeit zu verbringen.»

Bei Ronja sei er kein «Helikopter-Papa» gewesen, sondern habe versucht, sie zur Selbstständigkeit zu erziehen und auch mal «gefährliche Situationen» zuzulassen – natürlich bereit, jederzeit einzuschreiten. «Lustig, ich bin auch eher so, während Kevin vorsichtiger ist», sagt Ronja Katzman.

Bis 35 Gäste an Weihnachten

Weihnachten war für Bo Katzman schon als Kind ein wichtiges Fest und ist es bis heute geblieben: Am ersten Weihnachtsabend lädt er seine fünf Geschwister mit deren Familien ein. Alle steuern etwas zum Menü bei. Echte Kerzen am Baum und Bo Katzmans CD «Winter Nights» sorgen für besinnliche Stimmung. Dann geht es zur Sache: Der Musiker verteilt selbstgestaltete Liederbüchlein, und es wird eine halbe Stunde lang gesungen. Am folgenden Abend wiederholt sich das Fest mit der Familie von Marianne Borer, die mit drei Geschwistern aufgewachsen ist. Und so kommen in Dornach an zwei Abenden bis 35 Weihnachtsgäste zusammen.

Ronja Katzman kennt es nicht anders, wünscht sich aber, dass sie auch einmal im kleineren Kreis Weihnachten feiern kann. Ihr eigenes Daheim hätten sie liebevoll dekoriert, um Marvin eine magische Weihnachtsstimmung bereiten zu können.

In die Kirche gehen Katzmans an Weihnachten wegen der grossen Familienfeste nur selten. «Religion hat für mich einen hohen Stellenwert, wenn auch nicht unbedingt im kirchlich-dogmatischen Sinn», sagt Bo Katzman. Er ist katholisch aufgewachsen und ist dieser Konfession nach wie vor treu. Nach einem Motorradunfall hatte er eine spirituelle Jenseits-Erfahrung, was seinen Blick auf das Thema Religion erweiterte. «Seither habe ich eine klare Beziehung zur Frage, worum es im Leben geht, und verspüre eine grosse Ruhe.»

Taufe im Januar

Im Januar wird Marvin in der katholischen Kirche getauft. Und wie sieht es bei Ronja Katzman und Kevin Lang mit Heiraten aus? Das Paar hatte sich im Mai 2024 verlobt. «Dann hat uns Marvin mit seinem Tempo überrascht», sagt Ronja lachend. Das Hochzeitsfest ist für nächstes Jahr vorgesehen.

Blickt Ronja Katzman in die Zukunft, wünscht sie sich vor allem, dass die Familie gesund bleibt. Sie hofft, dass sie noch möglichst lange mit ihrem Vater musizieren kann. «Mit Marvin im Trio aufzutreten, wäre schön», sagt der Opa augenzwinkernd. Der kleine Marvin soll ein selbstbewusster, guter und empathischer Mensch werden, wünscht sich Ronja. «Das kann man ihm aber nicht beibringen, das muss man ihm vielmehr vorleben.»