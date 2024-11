Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum

Auf einen Blick Christa Rigozzi schmückt ihr Zuhause früh für Weihnachten

Wohnzimmer verwandelt sich in ein festliches Weihnachts-Wunderland

Silja Anders Redaktorin People

Das erste Licht im Adventskranz brennt noch nicht, aber bei Christa Rigozzi (41) leuchtet dafür der Weihnachtsbaum schon hell. Während für die einen traditionell erst am Heiligabend der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, will Christa Rigozzi nie so lange warten und beginnt meist schon Ende November mit der Dekoration.

Die Moderatorin ist bekennender Weihnachtsfan und sagte in einem Interview mit «Schweizer Illustrierte» einmal: «Eigentlich ist Weihnachten das einzige Fest im Jahr, das ich wirklich mag.» Kein Wunder also, dass sie ihr Daheim im Tessin auch dieses Jahr schon vor dem ersten Dezember in weihnachtlichen Glanz hüllt. Der Baum wurde aufgestellt und mit ihren Töchtern machte sich die Ex-Miss-Schweiz ans Werk. Wie Christa Rigozzi gegenüber Blick gesteht, sei der Baum allerdings künstlich und keine echte Tanne: «Der Baum ist nicht echt, wir benutzen seit Jahren denselben, damit wir schon früh dekorieren können.»

Schoggi, Lichterketten und viel Weihnachtszauber

Auf Instagram präsentiert die das Werk dann stolz. Doch nicht nur der Baum steht, sondern das gesamte Wohnzimmer bringt einen bei den Rigozzis so richtig in Weihnachtsstimmung. Eine Etagere und zwei Weihnachtsteller stehen auf dem Esstisch. Darauf liegt viel Schoggi – zur Weihnachtszeit gehört schliesslich auch jede Menge Süsses.

Auf dem Sideboard unter dem Fernseher stehen Weihnachtsfiguren – ein Elch und ein Teddybär winken einem in rot-weissem Weihnachtsoutfit fröhlich entgegen. Eine kleine goldene Hundefigur erinnert in all dem Weihnachtszauber auch an Rigozzis kürzlich verstorbenen Hund Joker. Am Kamin hängen zwei rote Couverts. Befinden sich darin die Wunschzettel von Christa Rigozzis Töchtern an den Weihnachtsmann?

Damit auch gar kein Zweifel bleibt, dass man sich zur Weihnachtszeit hier nicht mehr im Tessin befindet, hängt ein Schild am Kamin mit der Aufschrift «Northpole». Christa Rigozzi verzaubert ihr Daheim jedes Jahr in ein wahres Weihnachts-Wunderland. Nach all der Dekorationsarbeit hat sie sich dann am Ende auch einen gemütlichen Filmabend mit feinen Guetzli verdient.

«XMAS is coming»

Zu ihrem Post schreibt Christa Rigozzi: «XMAS is coming at home» und setzt noch ein Weihnachtsbaum-Emoji dazu. Wie jedes Jahr befinden sich am Baum der Moderatorin Ornamente aus Wolle oder Holz, dazu noch einige Tannenzapfen, die einem ein Gefühl geben, als befände man sich in einem Châlet in den Schweizer Bergen. Und auch die ersten Geschenke liegen schon unter dem Baum – allerdings nur zur Deko. Ein Weihnachtsfan wie Christa Rigozzi belässt es aber natürlich nicht nur bei Dekoration im Innern. Nein, auch draussen wurden die Weihnachtslichter aufgehängt.

Nächste Woche, verrät Christa Rigozzi, werden dann die ersten Guetzli gebacken, da sie jetzt erstmal noch viel Stress im Job hätte. Trotzdem freue sie sich schon auf Weihnachten und darauf, einfach Zeit mit ihren Liebsten verbringen zu können.