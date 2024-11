1/28 Stammgäste im Knie: Alt Bundesrat Christoph Blocher und Ehefrau Silvia. Foto: Philippe Rossier

Auf einen Blick Circus Conelli feiert 33. Premiere auf dem Bauschänzli in Zürich

Prominente Gäste schwärmen von der festlichen Weihnachtsstimmung im Zirkus

Erstmals Artistik aus Äthiopien und Usbekistan im Programm

Das Weihnachtswunderland entfaltete sich nicht nur am Donnerstag über Zürich, als bei intensivem Schneefall die Weihnachtsmärkte in der Stadt eröffneten, sondern auch am Montagabend, als der Circus Conelli zum 33. Mal auf dem Bauschänzli Premiere feierte. Eine schöne Tradition, die in der besinnlichen Zeit nicht fehlen darf, fanden viele der prominenten Gäste.

«Ich konnte es kaum erwarten, hierherzukommen», sagt Sängerin und Musikerin Maja Brunner (73). Sie ist zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder zu Gast im Circus Conelli, die letzten Jahre sei sie jeweils selbst auf der Bühne gestanden. «Keine Ahnung also, was mich wirklich erwartet. Ich freue mich auf die Überraschungen!»

Zum ersten Mal Artistik aus Äthiopien und Usbekistan

Erwartet hat sie eine Weihnachtswelt mitten auf der kleinen Insel in der Limmat. Das Programm gespickt mit Artistik, unter anderem zum ersten Mal aus Äthiopien und Usbekistan.

Viele der Premierenbesucher sind langjährige Stammgäste. So auch alt Bundesrat Christoph Blocher (84). Er sei seit dem Anfang mit dabei, sagt er stolz. Ob er nach dem für die SVP eher negativen Abstimmungssonntag froh um etwas Ablenkung ist?: «Ich nehme die Resultate nicht mehr so schwer», meint er mit einem Lachen.

Natalie Rickli schwärmt von Abenden auf dem Weihnachtsmarkt

Auch seine Parteikollegin, die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli (48), ist regelmässig im Circus Conelli anzutreffen. Besonders die Weihnachts-Ausrichtung gefällt ihr sehr: «Ich mag diese frohe Stimmung in dieser eher stressigen Zeit», sagt sie. «Mit einem Glühwein über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, gehört zu dieser Zeit genauso dazu, wie der Circus Conelli.»

Das kann auch Entertainerin und Prix-Walo-Präsidentin Monika Kälin (70) unterschreiben. «Ich bin der romantische Weihnachtstyp», sagt sie und schwärmt von der üppigen Dekoration im Foyer des Zirkus-Zeltes. «Dieser viele Kitsch ist ein Muss in dieser Zeit!»

Marius Bear ist Conelli-Neuling

Ein Neuling unter den Conelli-Gängern liess sich am Ende auch noch finden: Sänger Marius Bear (31) fand nicht nur zum ersten Mal den Weg aufs Bauschänzli, sondern allgemein in einen Weihnachtszirkus. «Eigentlich erstaunlich. Ich bin der totale Weihnachtsmensch», sagt der Musiker, der letztes Jahr den Chris-Rea-Klassiker «Driving Home For Christmas» mit dem Titel «I fahre hai für d'Wiehnacht» auf Mundart veröffentlicht hat. Sein Fazit vom Conelli-Abend: «Das hier ist der totale Weihnachtszauber!»