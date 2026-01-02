DE
FR
Abonnieren
Auch Zürcher Club «Langstrasse» warb mit Pyros in Flaschen
0:17
Im Dezember 2023:Auch Zürcher Club «Langstrasse warb mit Pyros in Flaschen

Nightlife-Experte Alex Flach kritisiert Champagner-Wunderkerzen
«Pyros haben in geschlossenen Räumen nichts zu suchen!»

Fontänen auf Champagner-Flaschen haben den verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana ausgelöst. Blick hat mit Nightlife-Experte Alex Flach über Champagner-Pyro in Schweizer Clubs gesprochen.
Publiziert: 21:52 Uhr
|
Aktualisiert: 22:10 Uhr
Kommentieren
1/4
Bei einer Feier in Crans-Montana kam es zu einem Brand – über 40 Menschen verloren ihr Leben.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Silvesternacht-Tragödie in Crans-Montana: Brand durch Champagner-Wunderkerzen
  • Champagner-Pyro verbreitet in Clubs mit Luxusfokus, nicht in Musik-Clubs
  • 115 Verletzte durch Feuer in Bar «Le Constellation» am 1. Januar 2026
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Eine Tragödie überschattete die Silvesternacht im Schweizer Nobel-Ski-Resort Crans-Montana VS. Über 40 Menschen verloren beim Brand in der Bar «Le Constellation» ihr Leben, rund 115 wurden grösstenteils schwer verletzt. Laut Augenzeugenberichten setzten eine oder mehrere Champagner-Wunderkerzen die Decke des Lokals nach Mitternacht in Brand. Handy-Videos und -Bilder, die nach der Tragödie auftauchten, stützen diese Aussage.

Stellt sich die Frage: Wie gängig ist die Champagner-Pyro in Schweizer Clubs und Bars? Blick hat mit Alex Flach (53), auch bekannt als «Mr. Nightlife», gesprochen. Der Zürcher ist seit über 30 Jahren als Experte im Nachtleben tätig und betreut die Medienarbeit der grössten Schweizer Clubs. «Pyros jeglicher Art hat in geschlossenen Veranstaltungsräumen und/oder ohne entsprechend ausgebildete Fachleute schlicht und einfach nichts zu suchen», sagt Flach angesprochen auf die Katastrophe von Crans-Montana.

Die Wunderkerzen oder Englisch «Sparklers» sind günstig im Netz zu haben. Drei «Eisbrunnen»-Kerzen gibts für 15.95 Franken – inklusive Halterungsclip. In der Beschreibung heisst es: «Geringe Temperatur, weniger Smog, sicher und umweltfreundlich.»

Mehr zur Katastrophe in Crans-Montana
Jetzt spricht ein Freund des Betreiberpaars
Mit Video
«Sie stehen unter Schock»
Wirte-Paar überlebt Feuer-Inferno – jetzt sprechen ihre Freunde
Zündete die Helm-Frau hier die Decke an?
Mit Video
Brand-Ticker
Tatzeit 01:26 Uhr
Zündete die Helm-Frau hier die Decke an?
Inferno-Bar warb mit Champagner-Feuerwerk für Partys
Mit Video
Brisantes Video zeigt
Inferno-Bar warb mit Champagner-Feuerwerk für Partys
Italo-Verband verkündet Tod von Golftalent (†16) – Onkel dementiert
Mit Video
Verwirrung um Opfermeldung
Italo-Verband verkündet Tod von Golftalent (†16) – Onkel dementiert

Clubs wollen «Noblesse» vermitteln

Wie verbreitet die Fontänen in der Schweizer Ausgangsszene sind, schätzt der Experte wie folgt ein: «Clubs und Bars, die sich primär auf die Musik fokussieren, verfügen über keine Lounges mit Flaschenservice. Dort gibt es somit keine Eiskübel mit Fontänen auf Gästetischen. Das ist wohl eher ein Ding von Clubs, die ‹Noblesse› vermitteln wollen, um sich an ein Publikum zu wenden, das zeigen will, was es hat.»

Sehen und gesehen werden. Darum geht es also bei der Champagner-Pyro. Bestellt werde sie oft von einem jüngeren Publikum. Die funkelnden Flaschen sehen spektakulär aus und sind somit perfektes Material für eine Instagram-Story. Auf Tiktok sind einige solche Szenen aus Schweizer Clubs zu sehen. Unter anderem gibt es ein Promovideo von 2023 aus dem Club Langstrasse. Dort wurde eine Party ab 16 Jahren mit genau jenem Feuerwerk beworben. 

Alex Flach ist vor allem in den renommierten Clubs unseres Landes unterwegs. Dort würde es keine Fontänen geben. «Helsinki, Hive, Friedas Büxe, Supermarket, Nordstern, Nebel Basel, Gonzo, Elysia, Kinker, Studio, Reitschule Bern, Rote Fabrik, Zentralwäscherei: Überall dort sind Champagner-Pyro kein Thema.» Die Liste der Clubs, in denen sowas eine Rolle spielt, dürfte «sehr viel kürzer sein», sagt Flach. «Zumindest bei urbanen Clubs in Grossstädten. Bei Bars ist das Verhältnis vielleicht ausgeglichener.»

Das sagt die Schweizer Bar & Club Kommission

Auch bei der Schweizer Bar & Club Kommission ist die Bestürzung gross. «Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der Opfer», sagt Mediensprecher Alexander Bücheli gegenüber Blick.

Zu der Verwendung von Champagner-Pyro sagt Bücheli: «Sogenannte Champagner-Wunderkerzen sind weltweit im Einsatz. Erlaubt ist dabei nur sogenanntes Tisch-Indoor-Feuerwerk. Bei verantwortungsbewusstem Umgang geht von diesen Wunderkerzen keine besondere Gefahr aus.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen