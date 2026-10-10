Prinz Harry will die Welt retten, Herzogin Meghan ein Lifestyle-Imperium aufbauen. Er kämpft gegen das Vergessen, sie um das schöne Leben. Ihre Ziele driften immer weiter auseinander.

Darum gehts Harry pflegt Dianas Erbe, trauert und streitet mit Royals

Meghan baut mit «As Ever» eine Lifestyle-Marke auf

In England halten Kinder und Projekt Sussex sie zusammen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie kommen aus zwei verschiedenen Welten. Prinz Harry (42), der britische Blaublüter, Herzogin Meghan (45), die geschiedene US-Schauspielerin. Er der Philanthrop, sie die angehende Lifestyle-Königin.

Harry will das Vermächtnis seiner Mutter Prinzessin Diana (1961–1997) weitertragen. Im Juli vergangenen Jahres reiste er nach Angola, wo Diana 1997 mit ihrem Einsatz gegen Landminen weltberühmt wurde.

100'000 Dollar für Trauer

Nun geht er auch mit seiner Trauer an die Öffentlichkeit: In einer neuen Masterclass spricht er über Depressionen, Panikattacken und den langen Weg, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Ein Auftritt für den er gemäss britischen Medien mit über 100'000 US-Dollar mächtig abkassiert hat.

Gleichzeitig lässt er mit seinen Vorwürfen gegen die britische Königsfamilie immer wieder die nächste Bombe platzen. Versöhnung mit seinem Vater König Charles III. (77) und Bruder Prinz William (44)? Ein schwieriges Kapitel.

Dass Harry mit seinem Verhalten beim Volk punkto Beliebtheit nicht punktet, zeigt, was sich am Freitag, dem 9. Oktober abgespielt hat. Da hat er sich in Leicester das Rugbyspiel Leicester Tigers gegen Gloucester im Stadion angeschaut, entspannt mit einem Bier in der Hand.

Buhrufe und Luxuslunch

Als er auf Grossleinwand gezeigt wird, gibts laute Buhrufe. Seine Gattin Meghan ist da nicht dabei. Sie hat zwei Tage davor für Aufsehen gesorgt, als sie im Londoner Luxushotel Claridge’s mit Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (29) den Nachmittagstee genossen hat. Herzogin Meghan in einem Outfit für über 30'000 Franken.

Sie arbeitet immer mehr an ihrer eigenen Marke. Eine Mischung aus Treffen mit namhaften Persönlichkeiten und dem Aufbau ihres Lifestyle-Labels «As Ever». Im Onlineshop verkauft sie Fruchtaufstriche, Honig, Kerzen und Geschenke.

In ihrem jüngsten Werbevideo rührt Tochter Lilibet (5) Himbeerkonfitüre. Die Botschaft: Familie, Wärme, Genuss. Aus der früheren Schauspielerin ist eine Lifestyle-Unternehmerin geworden, die ihr Privatleben geschickt zur Marke macht.

Konflikte nicht ausgeräumt

Seit Ende August lebt die Familie wieder für einen längeren Aufenthalt in England. Ihre beiden Kinder Archie (7) und Lilibet besuchen dort eine Schule. Ihr Haus im kalifornischen Montecito behalten Harry und Meghan. Dahin wollen sie auch gemäss aktuellen Meldungen über die Weihnachtstage zurückkehren.

Die Rückkehr in Harrys Heimat bedeutet allerdings noch lange keine Rückkehr in den Schoss der Königsfamilie. Die Konflikte sind nicht ausgeräumt, besonders das Verhältnis zu William bleibt belastet.

Für Meghan ist der Neustart ebenfalls ein Balanceakt. Ihre Mutter Doria Ragland (70) lebt in Kalifornien, ebenso ein Teil ihres vertrauten Umfelds. Ein Pub-Abend mit Talk-Ikone Ellen DeGeneres (68) und deren Frau Portia de Rossi (53) in Oxfordshire erinnert an das alte gemeinsame Leben in den USA, ersetzt es aber nicht.

Mission und Marke

Solche Begegnungen ersetzen nicht automatisch das Leben, das sich Meghan in den USA aufgebaut hatte. Und trotzdem: Harry und Meghan haben mehr gemeinsam, als ihre unterschiedlichen Inszenierungen vermuten lassen.

Ihre Kinder, ihre Liebe und das Gefühl, gemeinsam gegen den Rest der Welt zu stehen, bilden ein starkes Band. Harry hat jüngst sogar verraten, dass er nie länger als zehn Tage von Meghan und den Kindern getrennt sein möchte. Dies sei eine Vereinbarung zwischen dem Paar.

Der Blick-Royal-Insider sagt zu wieder aufflammenden Trennungsgerüchten. «Harry und Megan werden zusammen bleiben. Jeder profitiert vom anderen», sagt er. Zu viel hänge für beide am gemeinsamen Projekt Sussex: Harry gibt Meghan eine unvergleichliche öffentliche Strahlkraft, Meghan hilft Harry, ein Leben ausserhalb des Königshauses zu erleben.

Er liefert die Mission, sie die Marke. Ob das auf Dauer genügt? Ihre Ehe muss nicht daran zerbrechen, dass sie unterschiedliche Ziele verfolgen. Vielleicht ist gerade ihre gemeinsame Unabhängigkeit das Ziel, auf das sie sich einigen können.