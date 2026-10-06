Herzogin Meghan sorgt mit neuem Foto für Häme

Herzogin Meghan wollte auf Social Media die Werbetrommel für ihre Lifestyle-Marke rühren. Doch ein vermeintlich perfektes Schnappschuss-Foto aus der Küche ging gewaltig nach hinten los.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Meghan warb auf Instagram für ihre Marke As Ever

Auf X löste der ausgeschaltete Herd Spott aus

Andere verteidigten sie

Saskia Schär Redaktorin People

Mit ihrer Lifestyle-Marke As Ever hat Herzogin Meghan (45) mit einem Instagram-Post «einige Überraschungen» für die «Saison des Gebens» angepriesen. Im entsprechenden Beitrag ist ein Foto zu sehen, auf dem sie am Herd steht und in einer Pfanne rührt. Links von ihr ist ein mutmasslich frisch gebackener Kuchen zu sehen, rechts sowie auf einem Regal oben Marmeladengläser aus ihrem eigenen Sortiment.

Doch es sind nicht die Speisen, die die Aufmerksamkeit der User auf sich ziehen, sondern der Herd. Der luxuriöse Gasherd ist nämlich nicht eingeschaltet, wie die fehlenden Flammen und die nicht gedrehten Knöpfe verraten. Das sorgt online für ganz viel Häme. Da die Kommentare unter dem As-Ever-Account deaktiviert sind, lassen sich die Reaktionen auf X finden, und die haben es ganz schön in sich.

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«Verarscht sie uns oder ist sie wirklich so dumm?», «Warum? Was versucht sie zu beweisen? Inkompetenz?» oder «Alles an ihr ist Fake» sind nur einige der Kommentare, die zu finden sind. Für so manch einen ist gar klar, dass das nichts mehr mit einem Versehen zu tun hat, schliesslich brüste sie sich immer wieder mit ihrer Liebe zum Detail. «Manchmal frage ich mich, ob sie das tut, um absichtlich Empörung zu schüren, denn so dumm kann doch niemand sein, oder?» Dieser Meinung würde wohl auch dieser Kommentarverfasser zustimmen: «Sie macht das absichtlich. Solche Fehler sorgen für enorme Aufmerksamkeit und Diskussionen, wodurch sie in den Medien präsent bleibt.»

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Alles was sie tut, wird kritisiert

Einige eilen der Herzogin allerdings zu Hilfe: «Manchmal schaltet man die Flamme tatsächlich aus und rührt dann weiter, damit sich kein Film bildet», meint ein User, während ein anderer gar ein altes Kochbild von Prinz William hervorholt. Auch da ist keine Flamme auf dem Gasherd zu sehen, zudem hält er den mutmasslich heissen Topf mit baren Händen.

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Wie immer gilt, was Herzogin Meghan tut, wird kritisiert. So macht online ein weiteres Foto aus der Küche die Runde, in dem sie mit einer speziellen Zange ein Glas Marmelade aus der Pfanne holt. Das Problem: Sie hält die Zange falschherum. Das zumindest meinen so manche Internetnutzer – und liegen damit falsch. Das hält sie allerdings nicht davon ab, die Herzogin weiter zu beleidigen.