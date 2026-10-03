Das neueste Angebot in Herzogin Meghans «As Ever»-Onlineshop stösst auf Unmut im Netz. Ihr Schoggi-Adventskalender sei nicht nur «unweihnachtlich», sondern auch extrem überteuert.

Sophie Ofer Redaktorin People

Immer wieder sorgt Herzogin Meghan (45) mit Produkten für Aufsehen, die sie unter ihrer Marke «As Ever» verkauft. War es Anfang 2026 noch ihre fruchtige Konfi «Signature Fruit Spread», hat sich die Herzogin zum Ende des Jahres wieder etwas Neues einfallen lassen: einen Adventskalender. Ein weihnachtlicher Klassiker, den man heutzutage in jeder erdenklichen Ausführung und in allen Preisklassen zu kaufen bekommt.

Kein Wunder also, dass man sich im Netz darüber nervt, dass Meghan nun einen einfachen Schokoladen-Adventskalender für sagenhafte 148 US-Dollar an den Mann bringen will.

«Nehmen Harry und Meghan nie wieder in die Familie auf!»

«148 Dollar für 24 mittelmässige Pralinen! Nur Meghan könnte das für eine erfolgreiche Strategie halten», schreibt ein X-User spöttisch. Ein anderer schreibt: «Der Royal Shop verkauft einen Adventskalender für 12 Pfund, und der gesamte Erlös geht an wohltätige Zwecke. Meghan verkauft denselben Kalender für 150 Dollar. Deshalb werden sie Harry und Meghan niemals wieder in die Familie aufnehmen!»

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Immer wieder liest man Kommentare wie: «Soll das ein Witz sein? Wer, der bei klarem Verstand ist, würde so viel Geld für Schokolade ausgeben?» Viele sehen hinter Herzogin Meghans Produkten pure Geldmacherei bei mangelnder Qualität. Ein Reddit-User schreibt: «Ich habe nicht einmal was gegen Meghan, aber das ist wirklich lächerlich.»

«Seltsam und selbstverliebt»

Doch Social-Media-User stören sich nicht nur an dem happigen Preis für den Adventskalender. Auch das Design stösst auf Kritik. Auf die Vorderseite gedruckt ist ein Anwesen, das von Meghan und Prinz Harrys Villa im kalifornischen Montecito inspiriert ist.

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Das Haus ist festlich geschmückt, mit Lichterketten und einem Kranz an der Tür. Die Zahlen von 1 bis 24 soll Meghan eigens «mit essbarem Goldglanz handgemalt» haben, heisst es auf der Website. Auf Social Media halten viele das Design für unpassend, ein Haus in Kalifornien verströme wenig weihnachtliche Magie. «Das eigene Haus darauf abzubilden, ist einfach seltsam und selbstverliebt», schreibt eine Reddit-Userin.

Der in Zusammenarbeit mit dem Chocolatier Compartes aus Los Angeles entwickelte Adventskalender wurde in limitierter Auflage am Donnerstag bei «As Ever» zur Vorbestellung freigeschaltet. Er wird nur innerhalb der USA geliefert, nicht etwa nach Grossbritannien.

Laut der Website seien die Geschmacksrichtungen von «Kaliforniens frischer Fülle» inspiriert und umfassen unter anderem die Erdbeer-, Himbeer-, Brombeer- und Orangenmarmeladen von «As Ever».