Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich in Oxfordshire ein Mittagessen in einem Pub gegönnt. Auf den Tellern landeten britische Klassiker, und aus dem Lokal ist zu hören, wie sich die prominenten Gäste verhalten haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry und Meghan wurden am 1. Oktober in Pub in Oxfordshire gesichtet

Meghan bestellte glutenfreien Fisch für 18,25 Pfund, Harry eine Pastete

Die Familie ist seit August zurück in Grossbritannien, Streit um Polizeischutz

Seit ihrer Rückkehr nach Grossbritannien sind Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) jetzt zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit fotografiert worden.

Die britische Zeitung «The Sun» veröffentlichte Bilder, die das Paar am Donnerstag, 1. Oktober, im Dorf Great Tew in der Grafschaft Oxfordshire zeigen. Ziel des Ausflugs war demnach das Pub The Falkland Arms.

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Auf den Fotos laufen die beiden händchenhaltend zu dem Gasthaus. Beide tragen Sonnenbrillen. Prinz Harry hat eine Baseballkappe der Feuerwehr von Santa Barbara auf, ein Gruss an ihr Zuhause im kalifornischen Montecito. Meghan erschien ganz in Schwarz mit weissen Sneakern.

Pie für ihn, Fisch für sie

Was dann auf den Tisch kam, beschreibt die britische Boulevardzeitung ziemlich genau. Meghan entschied sich dem Bericht zufolge für glutenfreien Schellfisch im Bierteig mit Pommes, Erbsenpüree und Remouladensauce für 18,25 Pfund. Harry soll für 17,95 Pfund eine Pastete mit Poulet, Schinken und Lauch, dazu Kartoffelpüree, Gemüse der Saison und Bratensosse bestellt haben.

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Im Pub selbst reagiert man offenbar entspannt auf den Besuch. «Hier wird jeder königlich behandelt, egal, wer man ist», zitiert die Zeitung einen Insider aus dem Lokal. Jeder Gast werde wie ein Einheimischer empfangen. «Als sie hier waren, haben sich Harry und Meghan einfach wie Einheimische verhalten.»

Meghan kennt das Pub schon

Für die Herzogin war es nicht der erste Besuch. Erst in der vergangenen Woche war sie laut Bericht mit ihrer Freundin Kelly McKee Zajfen und deren kleinem Sohn im Falkland Arms. Ausserdem wurde sie kürzlich im rund 25 Kilometer entfernten Pub The Three Horseshoes in Asthall gesehen, in Begleitung von Talkmasterin Ellen DeGeneres (68) und deren Ehefrau Portia (53).

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Die Gegend ist dem Paar vertraut. Bevor Harry und Meghan in die USA zogen, lebten sie auf dem Anwesen Great Tew Estate. Ganz in der Nähe besitzen auch David (51) und Victoria Beckham (52) ein Haus.

Streit um Polizeischutz schwelt weiter

Der Ausflug fällt in eine angespannte Phase. Die Sussexes, die keine Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen, kämpfen weiterhin um steuerfinanzierten Polizeischutz. Neu entfacht wurde die Debatte in der vergangenen Woche, als das Paar sich über Fotografen vor der Schule von Archie (7) und Lilibet (5) beschwerte. Ein Sprecher hatte das Verhalten der Männer als «rücksichtslos» und «unverantwortlich» bezeichnet.

Die Familie ist Ende August nach Grossbritannien zurückgekehrt. König Charles III. (77) haben Harry und Meghan offenbar seitdem noch nicht besucht, sie sollen aber miteinander telefoniert haben. Meghan kümmert sich laut einem Insider vor allem darum, dass sich die Kinder einleben, und arbeitet an ihrer Marke As Ever. «Wenn sie nicht arbeiten, verbringen sie wie die meisten Paare gerne Zeit miteinander.»