Hier trifft Mona Vetsch auf Hausi
1:05
Zufall am Zürcher HB:Hier trifft Mona Vetsch auf Hausi

Nach SRF-Sendung
Mona Vetsch trifft auf Hausi – der erzählt von seinem Weihnachtswunder!

Vergangenes Jahr lernte Mona Vetsch den obdachlosen Koch Hausi kennen. Knapp ein Jahr später trifft sie ihn per Zufall wieder. Und Hausi hat tolle Nachrichten, die für ihn an ein Weihnachtswunder grenzen.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/6
Mona Vetsch zeigt in ihrer Sendung «Mona mittendrin» immer wieder Schicksalsgeschichten aus dem Alltag.
Foto: SRF

Darum gehts

  • Hausi trifft Mona Vetsch in Zürich und feiert seinen Mietvertrag
  • Nach Jahren auf der Strasse hat Hausi wieder eine Wohnung
  • Hausi war 8 Wochen im Koma und verlor seine Wohnung mit 70
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

«Heute unterschreibe ich meinen Mietvertrag!», platzt es aus Hausi (71) heraus, als er seine alte Bekannte Mona Vetsch (50) per Zufall am Zürcher Hauptbahnhof trifft. Die Moderatorin ist dort für eine neue Folge ihrer Sendung «Mona mittendrin» unterwegs, als sie innehält und sagt: «Entschuldigung, hier kenne ich noch jemanden!»

Hausi kennt sie tatsächlich. Vergangenes Jahr begegnete Mona Vetsch dem gelernten Koch im Rahmen ihrer Sendung «Mona mittendrin» zum Thema «Leben auf der Strasse». Zu diesem Zeitpunkt schlief Hausi schon eineinhalb Jahre im Schlafsack, wo immer er ein Plätzchen fand. Diese Zeiten sind aber nun vorbei. 

Hausis Geschichte hatte doch noch ein Happy End

Stolz erzählt er Mona Vetsch, dass er noch an diesem Tag den Mietvertrag für seine neue Wohnung unterschreiben werde. Bei dieser Neuigkeit beginnen die beiden Bekannten, über beide Ohren zu strahlen. 

«Im Trubel des Lebens zeigen sich die grössten Freuden oft ganz leise», schreibt die Moderatorin auf Instagram zu dem Videoausschnitt, in dem sie Hausi trifft. «Wie fühlt sich das an?», möchte Mona Vetsch von Hausi wissen. «Super», antwortet er. Seit dem 15. Dezember wohnt Hausi nun wieder in einer eigenen Wohnung.

Er wollte es aus eigener Kraft schaffen

47 Jahre arbeitete Hausi aus dem Berner Oberland als Koch. Zum Zeitpunkt des ersten Kennenlernens mit Mona Vetsch ist er 70 Jahre alt. Kurz vor der Pensionierung löste er seine Pensionskasse auf, um sich selbstständig zu machen. Zeitgleich kam eine Operation am Fussgelenk dazu, durch die er für acht Wochen im Koma landete. Kurz bevor das Spital die Maschinen abstellen wollte, wachte Hausi aus dem Koma auf. Er verklagte das Spital, doch die Anwaltskosten brachten ihn in finanzielle Nöte, er verlor seine Wohnung und landete auf der Strasse. Seine Schwester bot ihm mehrfach an, bei ihr unterzukommen, doch diese Hilfe wollte er nicht annehmen. Er wollte aus eigener Kraft an sein Ziel gelangen: Schuldenfrei werden und wieder eine Wohnung haben. Einen grossen Teil seiner Schulden zahlte sein Schwager bereits für ihn ab, jetzt hat Hausi auch endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf. «Ich freue mich sehr für dich. Alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt», verabschiedet sich Vetsch von Hausi.

