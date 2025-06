Ein Hoch auf das erste halbe Jahrhundert! SRF-Aushängeschild Mona Vetsch feierte am Montag ihren 50. Geburtstag. Auf Instagram wendet sie sich mit persönlichen Worten an ihre Fans.

Happy Birthday, Mona Vetsch!

Darum gehts SRF-Moderatorin Mona Vetsch feiert ihren 50. Geburtstag

Vetsch sieht das Älterwerden positiv und bleibt neugierig auf die Zukunft

Fynn Müller People-Redaktor

«Hello from the other side», schreibt Mona Vetsch (50) unter ihren neusten Instagram-Post. Nein, sie spricht dabei nicht von Adeles (37) Mega-Hit «Hello», sondern vom Beginn eines neuen Lebensabschnitts. «Ich bin 50. Juhee.» Ihr runder Geburtstag stieg am Montag – bei bestem Wetter im Garten.

Die SRF-Moderatorin sei laut ihrer Mutter ein Montagskind, geboren zwischen dem Turnfest und einem Gewitter. «Alles wieder da an meinem Fünfzigsten. Mutter, Vater, Montag, Turnfest und sogar das Gewitter, mit Wolken so schwarz wie damals die gemalten Kirschen auf dem Namenskärtli vom Spital», schreibt Vetsch.

«50 werden ist super»

Anschliessend spricht das SRF-Aushängeschild offen über das Älterwerden, versichert ihren Fans: «50 werden ist super, glaubt mir.» Man kenne sich schon aus, mit der Welt und sich selber. «Und doch wirst du täglich wieder überrascht. Gefühlt stehts fifty-fifty zwischen der Dankbarkeit für gemachte Erfahrungen und dem Gwunder, was das Leben noch bereit bereithält.»

Mit viel Freude schaut Vetsch auf den Beginn eines neuen Jahrzehnts – und ist dafür gewappnet, wie sie verrät: «Neugier dünkt mich ein guter Ausrüstungsgegenstand, um die zweite Hälfte zu erkunden. Nebst festem Schuhwerk und guter Laune.»

Mona Vetsch trinkt keinen Alkohol

Bei den hohen Temperaturen durften selbstverständlich die Getränke nicht zu kurz kommen. Doch wer denkt, bei Vetsch gabs Wein und Champagner, hat sich getäuscht. Der SRF-Star hat mit einem alkoholfreien Bier auf ihren Fünfzigsten angestossen.

Kürzlich verriet die Moderatorin im Podcast «Wahrheit, Wein und Eisenring» von Yvonne Eisenring (38), dass Alkohol nichts für sie sei. «Meiner Meinung nach ist Alkohol ziemlich überschätzt, hat mich nie interessiert.» Vetsch fragt sich, warum sie etwas trinken solle, was ihr nicht einmal schmeckt. «Den Kontrollverlust mag ich auch nicht. Ich finde es falsch, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich nicht trinke – das Gegenteil müsste der Fall sein.»