Sie wurden beide dieses Jahr 50 und feiern am Samstag ihre 50. Bühnenshow zusammen. Blick hat Mona Vetsch und Tom Gisler fünf Fragen zum mittleren Alter gestellt.

Die beiden bekannten SRF-Gesichter Tom Gisler (50) und Mona Vetsch (50) touren seit zwei Jahren mit ihrem Programm «Im mittleren Alter». Wie der Name sagt, gehts um das «Midlife», in dem beide exakt dieses Jahr angekommen sind. Passend dazu feiern sie am Samstag, 27. September, im Zürcher Kaufleuten ihre 50. Show. Mit Blick sprechen sie über die Vor- und Nachteile der Lebensmitte.

Was ist im Alter besser?

Mona Vetsch: Man wird entspannter. Man muss nicht mehr alles mitmachen.

Tom Gisler: Ich will nicht mehr allen gefallen. Es ist schon anspruchsvoll genug, zu wissen, was einem guttut. Was mir nicht guttut, lasse ich einfach sein – meistens.



Und was schlechter?

Vetsch: Das Ende kommt näher. Das ist doof. Ich liebe das Leben.

Gisler: Sehkraft, Ausdauer, Leidensfähigkeit. Mit 20 reichten mir drei Stunden Schlaf auf irgendeinem Sofa. Heute nehme ich mein Gesundheitskissen überallhin mit.



Wie gefällst du dir besser: früher oder heute?

Vetsch: Man findet immer einen Grund, nicht zufrieden zu sein. Mit 20 sah ich rosig und gesund aus. Ich war damals aber Goth und wünschte mir ein eingefallenes Gesicht und Schatten unter den Augen. Heute habe ich das. Leider 30 Jahre zu spät.

Gisler: Mein Bauch hat mir schon besser gefallen, als sein Bindegewebe der Schwerkraft noch Widerstand geleistet hat. Aber an Äusserlichkeiten festzuhalten, ist eh vergebene Liebesmüh. Lieber bemühe ich mich, ein zugewandter Partner, Freund und Vater zu sein. Immer öfter gelingt mir das gar nicht mal so schlecht.



Was sollte man mit 50 erreicht haben – und worauf kann man bis 100 warten?

Vetsch: Mit 50 sollte man über sich selbst lachen können. Wer das kann, hat mehr gewonnen als der mit dem dicksten Bankkonto. Bis 100 kann man sich Zeit lassen mit endgültigen Antworten und dem «perfekten» Lebensstil. Man darf auch einfach unvollendet bleiben. Das Leben ist kein Ikea-Regal, das fertig aufgebaut werden muss.

Gisler: Wer mit 50 noch immer auch das Gemeinwohl im Blick hat und nicht bloss auf Besitzstandswahrung aus ist, hat schon viel erreicht. Der miesepetrige Besserwisser in mir darf gerne bis 100 warten, bis er aus mir herausbricht.



Worauf hättest du verzichten können?

Vetsch: Auf viele Ängste, die mich plagten, auf den Blinddarm-Durchbruch und 90 Prozent der Kleider, die ich besessen habe.

Gisler: Auf die meisten Drogen, alle Selbstzweifel und dieses vermaledeite Denguefieber.

Wer altert besser? Mona oder Tom?

Vetsch: Am besten altern wir gemeinsam! Das Programm hat uns näher zusammengebracht. Die Freundschaft bedeutet mir viel. Besser, schlechter altern? Dieses Vergleichen triggert mich. Älter werden ist kein Wettbewerb. Mit dem Vergleichen und Abwerten aufzuhören, ist das schönste Geschenk, das man sich machen kann. Und den Mitmenschen auch. Ich bin noch nicht am Ziel, aber auf gutem Weg.

Gisler: Es sind die beiden B, die einen gut altern lassen, sagt die Forschung: Bewegung und Beziehungen. Weil sich unsere Beziehung durch das gemeinsame Bühnenprogramm auf eine wundervolle Art vertieft hat, bin ich zuversichtlich, dass wir zusammen sehr gut altern. Mona ist wie ein junger Hund. Die wird mit 80 noch den Handstand üben, während ich sie, auf meinen Rollator gestützt, anfeuere.

Die Show im Kaufleuten ist bereits ausverkauft, weitere «Im mittleren Alter»-Auftritte sind auf der Website zu finden.