Darum gehts
- Reto Hanselmann (44) spricht öffentlich über Andropause und Behandlungserfahrungen
- Er gibt RTL Einblicke in seine Therapie und besucht Ärztin
- Hanselmann lobt internationale Aufmerksamkeit, Bericht erscheint in den nächsten Tagen
Am Sonntag brach der Zürcher Partykönig Reto Hanselmann (44) im Blick das Tabu und sprach über seine schwerwiegenden Folgen seiner Andropause. Weil sein Testosteronwert im Keller war, verlor er «jegliche Freude am Leben». Das Thema, über das seiner Meinung nach viel zu wenig geredet werde, besprach er zudem in seinem Podcast «Hanselmann & Heller». Seine Offenbarung erregte derart Aufmerksamkeit, dass Hanselmann nun international zur Andropause Auskunft gibt.
Am Mittwoch und am Donnerstag wird der Zürcher vom deutschen Sender RTL begleitet. In den Newsformaten wie «Punkt 12» wird er über die Thematik der männlichen «Wechseljahre» Auskunft geben.
Hanselmanns Hausärztin spezialisiert auf Andropause
«Einerseits gebe ich dort einen Einblick in meine persönliche Situation und bespreche, wie ich es erlebt habe», sagt Hanselmann. «Und dann werde ich mit dem Kamerateam auch die Praxis meiner Hausärztin besuchen. Sie ist auf dieses Thema spezialisiert und kann dazu perfekt Auskunft geben.»
Hanselmann freut sich über das grosse Interesse am Thema. «Dass mich nicht nur nationale Medien, sondern mit RTL sogar ein internationaler Fernsehsender angefragt hat, zeigt mir, dass es wichtig ist, über die Andropause zu sprechen. Mir hat die Behandlung enorm viel Lebensqualität zurückgegeben.» Und bei RTL ist Hanselmann schliesslich kein Unbekannter: Unter anderem machte er dort mit seiner legendären Halloweenparty schon von sich reden. Ausgestrahlt werde der aktuelle Bericht in den kommenden Tagen.