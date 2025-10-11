DE
FR
Abonnieren
Mia Madison kritisiert zynische Kommentare über Kevin Njie
0:46
«Das ist schon heavy»:Mia Madison kritisiert zynische Kommentare über Kevin Njie

Mia Madisson nimmt verschwundenen Reality-TV-Star in Schutz
«Stellt euch vor, dem ist wirklich was passiert»

Mia Madisson kritisiert Kommentare, die Kevin Nijes Verschwinden als PR-Stunt bezeichnen. Zahlreiche Prominente teilen den Suchaufruf und hoffen auf positive Nachrichten des Reality-TV-Stars.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Seit dem 6. Oktober wird der deutsche Reality-TV-Star Kevin Njie vermisst.
Foto: imago/Beautiful Sports

Darum gehts

  • Deutscher Reality-TV-Star Kevin Njie wird seit 6. Oktober auf Bali vermisst
  • Ex-Freundin startet Suchaufruf, Spekulationen über PR-Strategie sorgen für Kontroverse
  • Zahlreiche Stars teilen den Suchaufruf in ihren Instagram-Stories
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Seit dem 6. Oktober wird der deutsche Reality-TV-Star Kevin Njie (29) vermisst. Zuletzt wurde er auf der indonesischen Insel Bali gesehen, wo er sich auf einen Boxkampf vorbereitete. Seine Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes Ocean, Emely Hüffer (29), hat in den Sozialen Medien am Freitag einen Suchaufruf gestartet.

Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche mitfühlende Kommentare. Doch vereinzelt wird auch darüber diskutiert, ob es sich lediglich um eine PR-Aktion handelt. Solche Spekulationen rufen einen anderen Reality-TV-Star auf den Plan: Mia Madisson. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, wie «abartig» sie es finde, «dass überall unter den Kommentaren steht ‹oh, braucht er wieder Aufmerksamkeit?›, ‹Das macht er nur für PR›».

Sie nennt diese Kommentare «heavy» und sagt: «Leute, stellt euch vor, dem ist wirklich was passiert oder der ist wirklich entführt worden oder umgebracht worden und ihr sagt, das ist nur für Aufmerksamkeit. Das finde ich schon happig».

Mehr zu Reality-TV-Stars
So tickt der neue Schweizer Bachelor
Brach schon viele Frauenherzen
So tickt der neue Schweizer Bachelor
Désirée Nick sahnt bei «Big Brother» eine Rekordgage ab
«Verdammt guter Deal!»
Désirée Nick sahnt bei «Big Brother» eine Rekordgage ab
Deutscher TV-Star sucht nach Ex-Partner
«Schlimmer Verdacht»
Deutscher TV-Star sucht nach Ex-Partner
«Da bin ich stolz, aber auch sehr traurig»
Mit Video
«Bin stolz, aber auch traurig»
Danni Büchner weint wegen dreier ihrer Kinder

Unterstützung aus der Reality-TV-Welt

Seine Ex-Partnerin Emily Hüffer, die er bei «Too Hot to Handle» kennen und lieben lernte, hat in den Sozialen Medien derweil auch einen auf Englisch verfassten «Missing Person»-Post geteilt. Darin enthalten sind sowohl Angaben zu seinem Aussehen als auch zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort. 

Zahlreiche Stars wie Rapperin Shirin David (30), oder die Reality-TV-Stars Mike Heiter (33) und Gigi Birofio (26) haben den Suchaufruf in ihren Instagram-Storys geteilt. Sie wollen so zur Aufklärung seines Verschwindens beitragen und hoffen auf positive Nachrichten.


Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen